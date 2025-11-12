Advertisement
जमुई में इंडियन ऑयल स्टीकर लगे टैंकर से 41 लाख की शराब बरामद, चालक गिरफ्तार

जमुई में विधानसभा चुनाव से पहले उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडियन ऑयल स्टीकर लगे एक टैंकर से 381 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की. बरामद शराब की कीमत करीब 41 लाख रुपये बताई गई है. झारखंड के देवघर निवासी टैंकर चालक फेकू यादव को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:14 PM IST

जमुई में 41 लाख की शराब बरामद
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र जमुई जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है. बुधवार की देर शाम उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की. सतगामा के पास एक संदिग्ध टैंकर को रोका गया, जिस पर इंडियन ऑयल का स्टीकर लगा था. जांच के दौरान जब टैंकर की तलाशी ली गई, तो उसमें से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई.

उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में टैंकर से 381 पेटी अंग्रेजी शराब मिली. शराब की अनुमानित मात्रा करीब 3,425 लीटर बताई जा रही है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 41 लाख रुपये आंकी गई है. टैंकर चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है. उसकी पहचान फेकू यादव के रूप में हुई है, जो झारखंड के देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के कछुआडीह गांव का रहने वाला है.

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई. सूचना मिली थी कि देवघर से एक टैंकर के जरिये भारी मात्रा में शराब बेगूसराय भेजी जा रही है, जो जमुई मार्ग से गुजरेगी. सूचना की पुष्टि होते ही उत्पाद विभाग की टीम सतगामा के पास पहले से तैनात हो गई और टैंकर को रोककर जांच शुरू की. जांच में पता चला कि टैंकर के ऊपर इंडियन ऑयल का स्टीकर लगा हुआ था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके, लेकिन अंदर से शराब की पेटियां मिलीं.

उत्पाद विभाग के अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार चालक से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि इस अवैध शराब नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके. विभाग का मानना है कि यह शराब झारखंड से बिहार लाई जा रही थी ताकि चुनाव के दौरान इसकी अवैध बिक्री की जा सके. टीम अब इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

इस अभियान में थाना प्रभारी गौरीशंकर कुमार, सब-इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार, मधुसूदन यादव सहित कई अन्य अधिकारी और उत्पाद विभाग के कर्मी शामिल थे. विभाग के अधिकारियों ने कहा कि चुनावी अवधि में इस तरह की तस्करी रोकने के लिए लगातार सघन जांच अभियान चलाया जाएगा.

Jamui News

