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आधी रात प्रेमिका से छुपकर मिलने पहुंचा था प्रेमी, परिजनों ने पकड़ा तो मंदिर में लेने पड़े सात फेरे

जमुई में रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को परिजनों ने पकड़ा. इसके बाद पुलिस को हवाले युवक को कर दिया, फिर आपस में पंचायत के बाद मंदिर में दोनों की शादी करा दी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 04, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:41 PM IST
आधी रात प्रेमिका से छुपकर मिलने पहुंचा था प्रेमी, परिजनों ने पकड़ा तो मंदिर में लेने पड़े सात फेरे
Image Credit: प्रेमी को गांव वालों ने पकड़ा, फिर मंदिर में रचाई शादी (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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