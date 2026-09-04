/आधी रात प्रेमिका से छुपकर मिलने पहुंचा था प्रेमी, परिजनों ने पकड़ा तो मंदिर में लेने पड़े सात फेरे

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जमुई जिला के चकाई प्रखंड क्षेत्र के रामचंद्रडीह गांव में गुरुवार की देर रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने पकड़ लिया. इसके बाद रात के ड्रामे का सुखद अंत शुक्रवार को मंदिर में शहनाई और वरमाला के साथ हुआ. दोनों परिवारों और ग्रामीणों की सहमति से प्रेमी युगल की शादी गोला स्थित दुखिया महादेव मंदिर में धूमधाम से संपन्न कराई गई.
छोटू अपने एक दोस्त के साथ प्रियांजलि से मिलने उसके घर पहुंचा
जानकारी के अनुसार, फरियताडीह पंचायत के कोल्हाडीह निवासी सुरेश पंडित के पुत्र छोटू कुमार और रामचंद्रडीह निवासी कारू पंडित की पुत्री प्रियांजलि कुमारी के बीच पिछले दो वर्षों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. बीते गुरुवार की देर रात छोटू अपने एक दोस्त के साथ प्रियांजलि से मिलने उसके घर पहुंचा था.
कमरे में आहट होने पर परिजनों की नींद खुल गई, दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंपा
कमरे में आहट होने पर परिजनों की नींद खुल गई और उन्होंने दोनों को पकड़कर चकाई थाना पुलिस के हवाले कर दिया. थाना परिसर में दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई. फरियेताडीह पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि राजेंद्र यादव, रामचंद्रडीह पंचायत के सरपंच नरसिंह पासवान और जयनंदन प्रसाद समेत दोनों गांवों के प्रबुद्ध लोगों ने समझा-बुझाकर परिजनों को विवाह के लिए राजी कर लिया.
'हम दोनों पिछले दो वर्षों से एक-दूसरे से प्यार करते हैं'
इसके बाद दुखिया महादेव मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शादी कराई गई, जहां छोटू ने प्रियांजलि की मांग में सिंदूर भरा. शादी के बाद नवदंपति ने कहा कि हम दोनों पिछले दो वर्षों से एक-दूसरे से प्यार करते हैं. यह विवाह किसी दबाव में नहीं, बल्कि हमारी अपनी मर्जी और दोनों परिवारों की पूरी सहमति से हुआ है. हम अपने नए जीवन से बेहद खुश हैं. मौके पर उपस्थित दर्जनों ग्रामीणों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देकर विदा किया.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला