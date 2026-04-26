जमुई पुलिस और SSB का बड़ा एक्शन, सुरंगी पहाड़ी के जंगलों से हथियारों का जखीरा बरामद

जमुई: बिहार के जमुई जिले में सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 16वीं वाहिनी को शनिवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. एसएसबी के जवानों ने नक्सलियों या अपराधियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं. यह कामयाबी सिमुलतला स्थित बी-कंपनी और एसएसबी की खुफिया इकाई के एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली. सुरंगी पहाड़ी के जंगली इलाकों में चलाए गए इस अभियान ने सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया है.

हथियारों की बरामदगी की यह पूरी कार्रवाई खुफिया जानकारी पर आधारित थी. एसएसबी को सूचना मिली थी कि चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के ग्राम सुरंगी से उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित जंगलों और पहाड़ियों के बीच अवैध हथियारों को छिपाकर रखा गया है. सूचना मिलते ही 16वीं वाहिनी के कमांडेंट ने तुरंत एक्शन लिया और गोविंद कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम तैयार की. इस टीम में सिमुलतला कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर बाल मिली मुनी प्रकाश और कई बहादुर जवान शामिल थे. स्थानीय पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर टीम ने जंगल की घेराबंदी की और लगभग साढ़े तीन घंटे तक घने जंगलों व ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर सघन तलाशी ली.

जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों की नजर बड़े पत्थरों के एक झुरमुट पर पड़ी. जब वहां बारीकी से जांच की गई, तो पत्थरों के बीच छिपाकर रखे गए तीन देशी कट्टे बरामद हुए. इन कट्टों की लंबाई 15.5 इंच, 13 इंच और 10 इंच मापी गई है. हथियारों के साथ-साथ भारी मात्रा में गोला-बारूद भी मिला है, जिसमें 12 बोर के 5 जिंदा कारतूस, 12 बोर के 8 खाली खोखे और 7.62 एमएम के 3 राउंड शामिल हैं. बरामदगी के बाद सुरक्षाबलों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इन हथियारों का इस्तेमाल किसी बड़ी हिंसक वारदात को अंजाम देने के लिए किया जा सकता था.

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एसएसबी ने बरामद किए गए सभी हथियारों और गोला-बारूद को कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद चंद्रमंडी थाना पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि ये हथियार किस समूह या अपराधी गिरोह के थे. सुरक्षा बलों की इस मुस्तैदी की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है. अधिकारियों का मानना है कि समय रहते हथियारों का पकड़ा जाना क्षेत्र में शांति बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है और आगे भी ऐसे सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगे.

इनपुट- अभिषेक निरला