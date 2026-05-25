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जमुई: यात्री से जाति पूछकर पीटने वाले TTE पर गिरी गाज, दानापुर डिवीजन के सीनियर DCM की बड़ी कार्रवाई

Jamui TTE Viral Video: रेलवे द्वारा यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ और भयमुक्त सफर देने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इन दावों की पोल खोलकर रख दी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 25, 2026, 04:27 PM IST

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Jamui TTE Viral Video: जमुई जिले के झाझा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री पर हमले का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. वायरल वीडियो में यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करते दिख रहे TTE को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इस बीच वीडियो में दिख रहे अन्य रेलवे कर्मचारियों की भी पहचान कर ली गई है और इस मामले में उनकी संलिप्तता की जांच शुरू कर दी गई है. जी मीडिया ने इस वायरल वीडियो की घटना को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया और आरोपी TTE को निलंबित कर दिया.

इस पूरे मामले पर बात करते हुए, दानापुर डिवीजन के सीनियर DCM अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आया है और इस पूरी घटना की जांच पूरी गंभीरता के साथ की जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि वीडियो में यात्रियों के साथ मारपीट करते दिख रहे TTE को निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा, वीडियो में दिख रहे अन्य TTEs और रेलवे कर्मचारियों की पहचान करने के प्रयास भी जारी हैं. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद, जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की पहल: मगध के 33 महापुरुषों को सम्मान के लिए CM को पत्र

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उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी की जाति पूछने के बाद उस पर हमला करना, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने ऐसे बर्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि टिकट कलेक्टर (TC) यात्री से उसकी जाति के बारे में पूछ रहा है, जिसके बाद यात्री के साथ मारपीट की गई. रेलवे प्रशासन ने यह साफ किया है कि वायरल वीडियो में नजर आ रहे अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और अगर वे भी दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

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