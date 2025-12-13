'बार-बार अवैध संबंध बनाती 35 वर्षीय महिला', 20 साल के युवक संग पकड़े जाने पर गांव में बवाल

Jamui District: जमुई जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र के गादी टेलवा स्थित दास टोला में एक बार फिर विवादित मामला सामने आया है. 11 दिसंबर, 2025 दिन गुरुवार को ग्रामीणों ने 35 वर्षीय विवाहिता रूपा देवी को गांव के ही 20 वर्षीय युवक सोनू दास के साथ उसके घर में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया. घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया.

तीसरी बार अलग युवक के साथ पकड़ी गई ये महिला

ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. रूपा देवी इससे पहले भी दो अलग-अलग युवकों के साथ पकड़ी जा चुकी है. उस समय पंचायत बैठी थी, जिसमें स्थानीय मुखिया और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में निर्णय लिया गया था. पंचायत के फैसले के बाद रूपा के पति ने उसे दोबारा अपने साथ रखने पर सहमति जताई थी और रूपा ने आगे ऐसी गलती न दोहराने की बात कही थी.

युवक के साथ पकड़े जाने पर ग्रामीण नाराज

हालांकि, अब रूपा देवी को दोबारा युवक के साथ पकड़े जाने पर ग्रामीण नाराज हैं. उनका कहना है कि बार-बार ऐसे मामलों से गांव की बदनामी हो रही है और इस बार सख्त फैसला होना चाहिए.

पति के वापस आने का इंतजार

इधर, मामले की जानकारी अभी तक सिमुलतला थाना तक नहीं पहुंची है. ग्रामीण रूपा देवी के पति के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, जो वर्तमान में प्रदेश में काम करते हैं. उनके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

