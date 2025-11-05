Advertisement
समोसा लेने गई थी बच्ची, शख्स करने लगा गंदी हरकत, उम्र जानेंगे तो...

Jamui Crime News: बिहार के जमुई में एक हैरान करने वाली घटना सामने आयी है. यहां पर एक शख्स ने नाबालिग लड़की के साथ गंदी हरकत की. मामला सोमवार का है, लड़की मिठाई की दुकान पर समोसा लेने गई थी. वहां मौजूद ग्राहक ने उसके साथ ये हरकत की.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 05, 2025, 09:29 AM IST

नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाला अधेड़ गिरफ्तार
नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाला अधेड़ गिरफ्तार

Jamui News: जमुई जिले झाझा थाना क्षेत्र में सोमवार की शाम एक नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में एक अधेड़ व्यक्ति को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. जानकारी के अनुसार, नाबालिग बच्ची अपने साथी के साथ स्थानीय मिठाई दुकान पर समोसा लेने गई थी. इस दौरान दुकान पर मौजूद एक ग्राहक ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत की. घर पहुंचकर बच्ची ने पूरी घटना अपनी मां और स्वजनों को बताई.

सीसीटीवी फुटेज की जांच
परिजनों ने तुरंत मिठाई दुकान पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें आरोपी की हरकत कैमरे में कैद पाई गई. इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी की तलाश शुरू की. मंगलवार को वही अधेड़ व्यक्ति पुनः उसी दुकान के आसपास घूमते देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. सूचना मिलने पर झाझा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई.

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पटना जिले के बांकीपुर दरियापुर निवासी मोहम्मद सिकंदर राजा के रूप में हुई है. वह झाझा नगर क्षेत्र के पुरानी बाजार में किराए के मकान में रह रहा था और सोनो थाना क्षेत्र के पेरामटियाना में कपड़े की दुकान चलाता था.

पीड़िता की मां के आवेदन पर मामला दर्ज
झाझा थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

