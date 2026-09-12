'जरूरतमंदों को मिले आरक्षण का लाभ, बिहार के हित में बदले जाएं फरक्का समझौते के नियम', मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान

पहली बार जमुई पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शनिवार को परिसदन भवन में मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने पंचायती राज विभाग की ओर से संचालित योजनाओं और पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जमुई जिले की 152 पंचायतों में करीब 69 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि बाकी पंचायतों में भी पंचायत सरकार भवन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. मंत्री ने कहा कि पंचायत सरकार भवन के जरिए पंचायत स्तर पर ही लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार काम कर रही है.