'जरूरतमंदों को मिले आरक्षण का लाभ, बिहार के हित में बदले जाएं फरक्का समझौते के नियम', मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान

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पहली बार जमुई पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शनिवार को परिसदन भवन में मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने पंचायती राज विभाग की ओर से संचालित योजनाओं और पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जमुई जिले की 152 पंचायतों में करीब 69 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि बाकी पंचायतों में भी पंचायत सरकार भवन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. मंत्री ने कहा कि पंचायत सरकार भवन के जरिए पंचायत स्तर पर ही लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार काम कर रही है.
आरक्षण के मुद्दे पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सरकार और अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज के जिस वर्ग के साथ अन्याय हुआ है और जो अब तक मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया है, उसके लिए आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए, जब तक वह मुख्यधारा से नहीं जुड़ जाता. उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण फॉर्मूले के आधार पर विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए. इससे जिन वर्गों को आरक्षण की अधिक जरूरत है, उन्हें उसका अधिक लाभ मिल सकेगा.
राजनीतिक बयानबाजी में भाषा की मर्यादा को लेकर उन्होंने कहा कि किसी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग उचित नहीं है. अरुण भारती से जुड़े कथित बयान पर उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित वीडियो नहीं देखा है, लेकिन जिस तरह की भाषा के इस्तेमाल की बात बताई जा रही है, वह उचित नहीं है. राजनीति और सामाजिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है.
एनडीए में सबकुछ ठीक चलने और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के आमने-सामने होने के सवाल पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सीधे टिप्पणी करने से परहेज किया. उन्होंने कहा कि दोनों उनके अभिभावक हैं, इसलिए इस विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.
वहीं, फरक्का समझौते से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि बिहार के हितों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर नियमों और मौजूदा व्यवस्था में बदलाव पर विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार से होकर गुजरने वाली गंगा राज्य की बड़ी आबादी और कृषि व्यवस्था से सीधे जुड़ी है. सिंचाई, पेयजल और अन्य जरूरतों के लिए बड़ी आबादी गंगा और इससे जुड़े जल संसाधनों पर निर्भर है. लिहाजा, बिहार के किसानों, खेती और जल संसाधनों के हितों की रक्षा करना बेहद जरूरी है.
उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, तो बदलाव से पीछे नहीं हटना चाहिए. बहरहाल, जमुई में पंचायत सरकार भवनों के विस्तार से लेकर आरक्षण, शिक्षा और बिहार के जल अधिकार जैसे मुद्दों पर मंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं और अपनी पार्टी का रुख सामने रखा.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला