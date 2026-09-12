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'जरूरतमंदों को मिले आरक्षण का लाभ, बिहार के हित में बदले जाएं फरक्का समझौते के नियम', मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान

बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि सामाजिक बराबरी केवल आरक्षण से संभव नहीं है. इसके लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है. सरकार और समाज दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे शिक्षित हों. शिक्षा का स्तर जितना बढ़ेगा, समाज में बराबरी की स्थिति उतनी ही मजबूत होगी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 12, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:03 PM IST
'जरूरतमंदों को मिले आरक्षण का लाभ, बिहार के हित में बदले जाएं फरक्का समझौते के नियम', मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान
Image Credit: दीपक प्रकाश, मंत्री , पंचायती राज विभाग

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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