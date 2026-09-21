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पुलिस गश्ती के बावजूद कैसे हो गई लड़की से छेड़खानी, 19 सितंबर को किसने की लापरवाही? जमुई एसपी ने कहा होगी सख्त कार्रवाई

जमुई के मड़वा पहाड़ी के पास नाबालिगों से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एसपी विश्वजीत दयाल ने मामले परर कहा कि 19 सितंबर को कौन पुलिसकर्मी गश्ती पर थे और लापरवाही कैसे हो गई. ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 21, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:53 PM IST
पुलिस गश्ती के बावजूद कैसे हो गई लड़की से छेड़खानी, 19 सितंबर को किसने की लापरवाही? जमुई एसपी ने कहा होगी सख्त कार्रवाई
Image Credit: विश्वजीत दयाल, एसपी, जमुई

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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