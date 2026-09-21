/पुलिस गश्ती के बावजूद कैसे हो गई लड़की से छेड़खानी, 19 सितंबर को किसने की लापरवाही? जमुई एसपी ने कहा होगी सख्त कार्रवाई

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जमुई टाउन थाना क्षेत्र के मड़वा पहाड़ी के पास 19 सितंबर, 2026 शनिवार की शाम दो नाबालिग युवक-युवती स्कूटी से घूमने पहुंचे थे. इसी दौरान कुछ युवकों की तरफ से उनके साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. मामले में पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिलाधिकारी नवीन कुमार ने भी गिरफ्तारी की पुष्टि की है. गिरफ्तार आरोपियों में प्रमोद, मिथिलेश्वर और गोलू के नाम सामने आए हैं. घटना को लेकर तीनों आरोपी नाबालिग बताए जाते हैं.
घटना में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया
वहीं, पूरे घटनाक्रम को लेकर जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने 21 सितंबर, 2026 दिन सोमवार की दोपहर अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. एसपी ने इस दौरान बताया कि मामले को लेकर एसआईटी (SIT) टीम बनाई गई है. घटना में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो और की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ भी छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.
पुलिस गश्त और अधिकारियों के खिलाफ जांच-पड़ताल की जाएगी
घटना में जितने भी लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिस तरह से वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी. वहीं 19 तारीख की देर रात पुलिस गश्त और अधिकारियों के खिलाफ जांच-पड़ताल की जाएगी और जिनकी भी लापरवाही होगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी जमुई एसपी ने कही है.
अब देखना यह होगा कि इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद पुलिस पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है या फिर इतनी बड़ी घटना के बाद लगातार पुलिस पर उठ रहे सवालों को लेकर लीपापोती करके छोड़ दिया जाता है.
बता दें कि जमुई में एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी का वीडियो वायरल रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग एक नाबालिग लड़की और उसके दोस्त को भूखे भेड़ियों की तरह नोंच रहे हैं. वीडियो वायरल होते ही पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया है. साइबर क्राइम की टीम भी वायरल वीडियो की जांच में जुटी है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला