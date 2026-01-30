बिहार के दो माननीय और 'अनलकी' फ्राइडे: नेशनल हाइवे विधायक सुजीत पासवान की कार टकराई, तो मंत्री श्रेयसी सिंह का मंच धंसा

Bihar Accident News: मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच 22 पर स्थित धोबघट्टी के पास राजनगर विधायक सुजीत पासवान की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई. बिहार सरकार की मंत्री और जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह के साथ हुआ.
Bihar News: बिहार के दो राजनेताओं के लिए शुक्रवार को दिन शुभ नहीं रहा. एक तरफ राजनगर के भाजपा विधायक की गाड़ी मुजफ्फरपुर हाजीपुर नेशनल हाइवे 22 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि भाजपा विधायक के साथ गाड़ी में मौजूद सभी लोग सही सलामत बच गए. दूसरा हादसा बिहार सरकार की मंत्री और जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह के साथ हुआ. वे बाढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं. वहां मंच पर इतने नेता चढ़ गए कि मंच ही धंस गया और तेज आवाज से वहां मौजूद लोग सहम गए. हालांकि मंत्री श्रेयसी सिंह को कोई नुकसान नहीं हुआ.
राजनगर के विधायक बाल बाल बचे
मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच 22 पर स्थित धोबघट्टी के पास राजनगर विधायक सुजीत पासवान की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई. गार्ड ने बताया कि विधायक जी मधुबनी से पटना जा रहे थे. सुजीत पासवान की गाड़ी से आगे चल रही पिकअप ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे एमएलए की गाड़ी के ड्राइवर ने भी ब्रेक लगा दिया. इसके बाद पीछे से आ रही तीसरी गाड़ी विधायक की गाड़ी से भिड़ गई. गार्ड ने बताया कि विधायक सहित सभी लोग सुरक्षित हैं और दूसरी गाड़ी से पटना के लिए निकल गए हैं.
बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया है. जिस गाड़ी से टक्कर हुई, उसका ड्राइवर भाग निकला है. सूचना काजीपुर थाना की पुलिस को दी गई है.
श्रेयसी सिंह के कार्यक्रम का मंच ही धंस गया
बाढ़ अनुमंडल के सादिकपुर गांव में शुक्रवार को खेल मंत्री श्रेयसी सिंह एक कार्यक्रम में पहुंची थीं. उनके आने पर स्थानीय नेता उत्साहित हो गए और मंच पर चढ़ते चले गए. कार्यक्रम संचालक बार बार लोगों को मंच से नीचे उतरने की अपील करते रहे, लेकिन सभी लोग मंच पर ही जमे रहे. इस बीच श्रेयसी सिंह जैसे ही खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए खड़ी हुईं, तभी मंच अचानक तेज आवास के साथ धंस गया. थोड़ी देर के लिए वहां अफरातफरी कायम हो गई. कुछ लोग मंच से अचानक नीचे कूद गए. किसी तरह स्थानीय नेताओं को मंच से नीचे उतारा गया, तब जाकर किसी तरह कार्यक्रम आगे संचालित किया गया.
