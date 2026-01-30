Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3091827
Zee Bihar JharkhandBH jamui

बिहार के दो माननीय और 'अनलकी' फ्राइडे: नेशनल हाइवे विधायक सुजीत पासवान की कार टकराई, तो मंत्री श्रेयसी सिंह का मंच धंसा

Bihar Accident News: मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच 22 पर स्थित धोबघट्टी के पास राजनगर विधायक सुजीत पासवान की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई. बिहार सरकार की मंत्री और जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह के साथ हुआ.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 30, 2026, 05:59 PM IST

Trending Photos

बिहार के दो माननीय और 'अनलकी' फ्राइडे
बिहार के दो माननीय और 'अनलकी' फ्राइडे

Bihar News: बिहार के दो राजनेताओं के लिए शुक्रवार को दिन शुभ नहीं रहा. एक तरफ राजनगर के भाजपा विधायक की गाड़ी मुजफ्फरपुर हाजीपुर नेशनल हाइवे 22 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि भाजपा विधायक के साथ गाड़ी में मौजूद सभी लोग सही सलामत बच गए. दूसरा हादसा बिहार सरकार की मंत्री और जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह के साथ हुआ. वे बाढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं. वहां मंच पर इतने नेता चढ़ गए कि मंच ही धंस गया और तेज आवाज से वहां मौजूद लोग सहम गए. हालांकि मंत्री श्रेयसी सिंह को कोई नुकसान नहीं हुआ. 

राजनगर के विधायक बाल बाल बचे

मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच 22 पर स्थित धोबघट्टी के पास राजनगर विधायक सुजीत पासवान की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई. गार्ड ने बताया कि विधायक जी मधुबनी से पटना जा रहे थे. सुजीत पासवान की गाड़ी से आगे चल रही पिकअप ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे एमएलए की गाड़ी के ड्राइवर ने भी ब्रेक लगा दिया. इसके बाद पीछे से आ रही तीसरी गाड़ी विधायक की गाड़ी से भिड़ गई. गार्ड ने बताया कि विधायक सहित सभी लोग सुरक्षित हैं और दूसरी गाड़ी से पटना के लिए निकल गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया है. जिस गाड़ी से टक्कर हुई, उसका ड्राइवर भाग निकला है. सूचना काजीपुर थाना की पुलिस को दी गई है. 

श्रेयसी सिंह के कार्यक्रम का मंच ही धंस गया 

बाढ़ अनुमंडल के सादिकपुर गांव में शुक्रवार को खेल मंत्री श्रेयसी सिंह एक कार्यक्रम में पहुंची थीं. उनके आने पर स्थानीय नेता उत्साहित हो गए और मंच पर चढ़ते चले गए. कार्यक्रम संचालक बार बार लोगों को मंच से नीचे उतरने की अपील करते रहे, लेकिन सभी लोग मंच पर ही जमे रहे. इस बीच श्रेयसी सिंह जैसे ही खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए खड़ी हुईं, तभी मंच अचानक तेज आवास के साथ धंस गया. थोड़ी देर के लिए वहां अफरातफरी कायम हो गई. कुछ लोग मंच से अचानक नीचे कूद गए. किसी तरह स्थानीय नेताओं को मंच से नीचे उतारा गया, तब जाकर किसी तरह कार्यक्रम आगे संचालित किया गया.

यह भी पढ़ें: पटना नीट छात्रा रेप-संदिग्ध मौत मामले में DGP ने IG और SSP को किया तलब

TAGS

MLA Sujit PaswanShreyasi SinghBihar News

Trending news

Giridih news
प्यासे युवक को पानी देने से इनकार; महावीर के 'जियो और जीने दो' के संदेश पर उठे सवाल
Bihar News
पटना नीट छात्रा रेप-संदिग्ध मौत मामले में DGP ने IG और SSP को किया तलब
Latehar News
लातेहार में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, रेल महकमे में हड़कंप
indian railway
पटरी पर दौड़ता प्रगतिशील बिहार: 10 हजार करोड़ का बजट और रेल क्रांति का नया युग
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में कागज दिखाने पर मिलता है थप्पड़, नियमों की आड़ में पुलिस की गुंडागर्दी
Bettiah news
किसानों का आक्रोश: गन्ना लदे ट्रैक्टर-ट्राली पर भारी जुर्माने के खिलाफ प्रदर्शन
Bihar News
'कानून बनाकर एक्शन लेंगे', घाट माफिया को डिप्टी CM विजय सिन्हा की खुली चुनौती
Bihar Real Estate Conclave
'वो चिंता को हम चिता बनाकर छोड़ेंगे', डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का खुला ऐलान
muzaffarpur accident news
मुजफ्फरपुर में मौत की रफ्तार: रेलिंग तोड़कर नहर में गिरी कार, जेई और लाइनमैन की मौत
ZEE Bihar Real Estate Conclave
'बिहार में होम लोन लेना आसान', SBI के DGM अश्विनी कुमार ने दी जानकारी