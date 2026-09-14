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जमुई के निजी स्कूल में नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत, परिजनों का आरोप- ऑफिस में बुलाकर किया अनुचित स्पर्श, निदेशक जेल भेजा गया

जमुई में निजी स्कूल में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है. छात्रा के आवेदन के आधार पर POCSO एक्ट के तहत नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 14, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:28 PM IST
जमुई के निजी स्कूल में नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत, परिजनों का आरोप- ऑफिस में बुलाकर किया अनुचित स्पर्श, निदेशक जेल भेजा गया
Image Credit: जमुई में हॉस्टल निदेशक पर छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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जमुई में नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत, ऑफिस में अनुचित स्पर्श करने का आरोप
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