/जमुई के निजी स्कूल में नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत, परिजनों का आरोप- ऑफिस में बुलाकर किया अनुचित स्पर्श, निदेशक जेल भेजा गया

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जमुई नगर थाना क्षेत्र के रामकृष्ण आवासीय पब्लिक स्कूल स्थित रिच लुक के निदेशक आशीष कुमार सिंह पर छात्रा ने अपने कार्यालय में बुलाकर छेड़खानी और अनुचित तरीके से स्पर्श करने का आरोप लगाया है. मामला सामने आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी निदेशक को गिरफ्तार कर लिया. छात्रा के आवेदन के आधार पर POCSO एक्ट के तहत नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
दरअसल, छात्रा एक लड़के से बातचीत कर रही थी. इसी बात को लेकर निदेशक ने उसे अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया था. छात्रा का आरोप है कि समझाने के दौरान बातचीत का रुख आपत्तिजनक विषयों की ओर मोड़ दिया गया और इसके बाद उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए अनुचित तरीके से शरीर को स्पर्श किया गया.
घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्रा के परिजन विद्यालय पहुंचे. परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर मामले को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि छात्रावास के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया गया था. इसके बाद मौके पर आक्रोश बढ़ गया. सूचना मिलते ही डायल-112 और नगर थाना की पुलिस विद्यालय पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए आरोपी निदेशक को हिरासत में लिया.
CCTV को लेकर भी उठे सवाल
परिजनों ने विद्यालय परिसर और हॉस्टल में लगे CCTV कैमरों को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि स्कूल के कई हिस्सों में कैमरे लगे हैं, लेकिन निदेशक के निजी कार्यालय को CCTV की निगरानी से बाहर रखा गया है. हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
निदेशक ने आरोपों को बताया साजिश
इधर, पुलिस हिरासत में लिए गए निदेशक आशीष कुमार सिंह ने छात्रा और उसके परिजनों के आरोपों को गलत बताते हुए इसे विद्यालय की छवि खराब करने की साजिश बताया. उनका कहना है कि बच्चों से अनुशासन को लेकर बातचीत की जाती है और इसी बातचीत को गलत रूप दिया गया है.
एसडीपीओ ने की मामले की पुष्टि
जमुई एसडीपीओ दीप्ति मनाली ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि रामकृष्ण स्कूल स्थित रिच लुक के निदेशक आशीष कुमार सिंह के खिलाफ उसी विद्यालय की 16 वर्षीय नवमी कक्षा की नाबालिग छात्रा ने कार्यालय में बुलाकर छेड़खानी और अनुचित तरीके से स्पर्श करने का आरोप लगाया था. छात्रा के आवेदन के आधार पर नगर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले का अनुसंधान किया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी निदेशक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.
बक्सर से जमुई तक बेटियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल
बहरहाल, बक्सर की घटना के बाद जमुई में सामने आए इस मामले ने स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है. जिस स्कूल में अभिभावक अपनी बेटियों को सुरक्षित माहौल और बेहतर भविष्य की उम्मीद से भेजते हैं, अगर वहीं किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति पर छेड़खानी जैसा गंभीर आरोप लगे तो यह पूरे शिक्षा तंत्र के लिए चिंता का विषय है.
हालांकि, जमुई मामले में पुलिस अनुसंधान जारी है और न्यायिक प्रक्रिया में आरोपों की अंतिम सत्यता तय होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या बेटियां स्कूल की चारदीवारी के भीतर भी पूरी तरह सुरक्षित हैं? लिहाजा, निजी विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था, CCTV निगरानी और शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था की भी गंभीरता से समीक्षा जरूरी है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला