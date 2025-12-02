मां की डांट बना मौत का कारण, 14 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगा कर दी जान

Bihar Crime News: बिहार के जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के हरला गांव में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 14 वर्षीय छात्रा ने मां की डांट से नाराज होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेजा. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

मृतका के पिता का बयान

मृतका के पिता रविन्द्र कुमार ने बताया कि घटना के समय वे मुंगेर जिले के खड़कपुर भगनी गांव में एक शादी समारोह में गए हुए थे. इसी दौरान परिवार से फोन पर बेटी की मौत की जानकारी मिली, जिसके बाद वे तुरंत घर लौट आए. पिता के अनुसार मृतक सोमवार को बिना बताए लक्ष्मीपुर चली गई थी, जबकि उस दिन न तो स्कूल था और न ही ट्यूशन.

घटना कैसे हुई?

घर लौटने के बाद मां ने बेटी से पूछा कि पिता घर पर नहीं हैं तो वह बिना बताए क्यों चली गई थी. इसी बात से नाराज होकर मृतका अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. मां ने कई बार आवाज दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला. मां को लगा कि बेटी गुस्से में सो गई है, इसलिए उन्होंने भी खाना नहीं खाया. किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगी.

परिवार में मातम, पुलिस जांच में जुटी

जब बाद में दरवाजा तोड़ा गया तो वह साड़ी के सहारे फंदे से झूलती पाई गई. घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है और सभी का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों को जानने का प्रयास कर रही है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला