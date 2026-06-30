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मोहर्रम जुलूस का विवाद हिंसा में बदला: घर में घुसकर लाठी-रॉड और ईंट-पत्थरों से हमला, 5 घायल

Muharram Procession Violence: मोहर्रम की 10वीं तारीख को अरुणमाबांक में निकले जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. उस समय गांव के लोगों और अन्य जिम्मेदार लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था. आरोप है कि उसी दौरान कुछ लोगों ने मोहर्रम समाप्त होने के बाद अंजाम भुगतने की धमकी दी थी.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 30, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:07 PM IST
मोहर्रम जुलूस का विवाद हिंसा में बदला: घर में घुसकर लाठी-रॉड और ईंट-पत्थरों से हमला, 5 घायल
Image Credit: (Z News) मुहर्रम जुलूस हिंसा: घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमलाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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