/मोहर्रम जुलूस का विवाद हिंसा में बदला: घर में घुसकर लाठी-रॉड और ईंट-पत्थरों से हमला, 5 घायल

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जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र में मोहर्रम जुलूस के दौरान हुआ मामूली विवाद कुछ दिनों बाद हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि मोहर्रम की 10वीं तारीख को जुलूस के दौरान हुई कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने बदला लेने की धमकी दी थी. मंगलवार को दर्जनों लोगों ने एक घर पर धावा बोल दिया और लाठी, लोहे की रॉड और ईंट-पत्थरों से हमला कर पांच लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. सूचना मिलते ही डायल-112 की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.
घायलों की पहचान जमशेद अंसारी (पिता- हिदायत अंसारी), तौफीक अंसारी (पिता- जमशेद अंसारी), जहांगीर अंसारी (पिता- शेखावत अंसारी), आलम अंसारी (पिता- शेखावत अंसारी) और इनमुल अंसारी (पिता- मुमताज अंसारी) के रूप में हुई है. सभी घायलों को पहले खैरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.
पीड़ित परिवार के अनुसार, मोहर्रम की 10वीं तारीख को अरुणमाबांक में निकले जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. उस समय गांव के लोगों और अन्य जिम्मेदार लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था. आरोप है कि उसी दौरान कुछ लोगों ने मोहर्रम समाप्त होने के बाद अंजाम भुगतने की धमकी दी थी.
परिजनों का आरोप है कि मंगलवार को जब परिवार के सदस्य घर पर मौजूद थे, तभी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और बिना किसी उकसावे के हमला शुरू कर दिया. हमलावरों ने लाठी, लोहे की रॉड और ईंट-पत्थरों से बेरहमी से मारपीट की, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले के दौरान घर में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई.
घायलों ने डॉक्टर इदरीश, रियाज अंसारी, निजाम अंसारी, सबीर अंसारी, सोहिल अंसारी, मोहिल अंसारी, जाबिर अंसारी, असगर अंसारी, ओसामा अंसारी, वसीम अंसारी, गौसूल अंसारी और कौसर अंसारी समेत अन्य लोगों पर मारपीट और हमला करने का आरोप लगाया है.
फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बहरहाल, घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस लगातार इलाके में निगरानी बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला