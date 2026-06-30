/मोहर्रम जुलूस का विवाद हिंसा में बदला: घर में घुसकर लाठी-रॉड और ईंट-पत्थरों से हमला, 5 घायल

जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र में मोहर्रम जुलूस के दौरान हुआ मामूली विवाद कुछ दिनों बाद हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि मोहर्रम की 10वीं तारीख को जुलूस के दौरान हुई कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने बदला लेने की धमकी दी थी. मंगलवार को दर्जनों लोगों ने एक घर पर धावा बोल दिया और लाठी, लोहे की रॉड और ईंट-पत्थरों से हमला कर पांच लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. सूचना मिलते ही डायल-112 की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.