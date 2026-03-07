मेडिकल स्टोर चलाने वाले पिता के बेटे ने रचा इतिहास, UPSC में मुकेश वर्णवाल को मिली 465वीं रैंक

जमुई: चकाई प्रखंड के नौआडीह पंचायत स्थित बीचकोड़बा बाजार के होनहार युवा मुकेश कुमार वर्णवाल ने संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission – UPSC) की परीक्षा में 465वीं रैंक हासिल कर जिले और प्रखंड का नाम रोशन कर दिया है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है और लगातार लोग उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं.

मुकेश की सफलता उनके कठिन परिश्रम और संघर्ष की कहानी बयां करती है. साधारण परिवार से आने वाले मुकेश ने यह साबित कर दिया कि दृढ़ इच्छाशक्ति और सही मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

अपनी सफलता पर मुकेश ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने कभी बड़ी रैंक के बारे में नहीं सोचा था. उनका बस यही सपना था कि किसी भी रैंक के साथ उनका नाम सूची में आ जाए. परिणाम आने के बाद जब उन्होंने सूची में अपना नाम देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

मुकेश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता राजकुमार वर्णवाल को दिया, जो बीचकोड़बा बाजार में एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं. उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए काफी त्याग किया है और हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया है.

वहीं बेटे की सफलता पर बात करते हुए पिता राजकुमार वर्णवाल काफी भावुक हो गए और फफक-फफक कर रो पड़े. उन्होंने बताया कि मुकेश की मां का निधन बचपन में ही हो गया था. इसके बाद उन्होंने मां और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाई. उन्होंने कहा कि पत्नी के नहीं रहने के बावजूद उन्होंने कभी भी बेटे को मां की कमी महसूस नहीं होने दी और उसकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर परवरिश तक हर जिम्मेदारी खुद निभाई.

उन्होंने कहा कि बेटे की पढ़ाई में कोई कमी न हो, इसके लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की और आज मुकेश की सफलता ने उनकी सारी मेहनत को सार्थक कर दिया.

इधर मुकेश की सफलता के बाद उनसे मिलने वालों का सिलसिला लगातार जारी है. इसी कड़ी में चकाई विधानसभा से Savitri Devi, जो Rashtriya Janata Dal की विधायक हैं, ने भी उनके घर पहुंचकर उन्हें शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया. इस दौरान उन्होंने मुकेश को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और लंबी उम्र की कामना की.

विधायक सावित्री देवी ने कहा कि मुकेश की यह उपलब्धि पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा है और उम्मीद जताई कि वह आगे चलकर अपने पद के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

