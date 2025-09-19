Jamui News: रंगदारी मांगने पर मुंशी से मारपीट, झाझा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
Jamui News: रंगदारी मांगने पर मुंशी से मारपीट, झाझा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Jamui News: जमुई के झाझा में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के दौरान रंगदारी को लेकर हंगामा हुआ. आरोपी राजेश यादव ने मुंशी से ₹10 लाख की मांग की और विरोध करने पर मारपीट कर मोबाइल छीन लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:37 PM IST

Jamui News: बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के बैजला गांव में बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण भवन पर शुक्रवार को रंगदारी को लेकर हंगामा हो गया. यहां कार्यरत मुंशी के साथ आरोपित ने न केवल रंगदारी की मांग की, बल्कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की. घटना में घायल मुंशी की पहचान मोतिहारी निवासी निरंजन सिंह के रूप में हुई है. सहयोगियों ने तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झाझा पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. बी.के. राय ने उसका इलाज किया.

घायल निरंजन सिंह ने बताया कि बैजला गांव निवासी राजेश कुमार यादव कुछ लोगों के साथ मौके पर आया और रंगदारी के रूप में दस लाख रुपए की मांग करने लगा. जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और उसका मोबाइल भी छीन लिया. सूचना के बाद पहुंची डायल 112 की पुलिस ने घायल और मारपीट करने वाले युवक राजेश को हिरासत में लेकर थाने लाई. घायल मुंशी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया.

राजेश के परिजनों का कहना है कि रंगदारी का मामला गलत है, जबकि राजेश शराब का आदी है और शराब के नशे में उसने मुंशी के साथ मारपीट की. झाझा थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र निर्माण को लेकर गांव के ही राजेश कुमार शराब के नशे में आया और मुंशी के साथ मारपीट की. सूचना पर डायल की टीम पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया. घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. साथ ही आरोपी राजेश कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

इनपुट- अभिषेक निरल

TAGS

Jamui Newscrime newsBihar News

