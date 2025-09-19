Jamui News: रंगदारी मांगने पर मुंशी से मारपीट, झाझा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Jamui News: बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के बैजला गांव में बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण भवन पर शुक्रवार को रंगदारी को लेकर हंगामा हो गया. यहां कार्यरत मुंशी के साथ आरोपित ने न केवल रंगदारी की मांग की, बल्कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की. घटना में घायल मुंशी की पहचान मोतिहारी निवासी निरंजन सिंह के रूप में हुई है. सहयोगियों ने तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झाझा पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. बी.के. राय ने उसका इलाज किया.

यह भी पढ़ें: बिहार के इस जिले में डरा रहा डायरिया, 10 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती

घायल निरंजन सिंह ने बताया कि बैजला गांव निवासी राजेश कुमार यादव कुछ लोगों के साथ मौके पर आया और रंगदारी के रूप में दस लाख रुपए की मांग करने लगा. जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और उसका मोबाइल भी छीन लिया. सूचना के बाद पहुंची डायल 112 की पुलिस ने घायल और मारपीट करने वाले युवक राजेश को हिरासत में लेकर थाने लाई. घायल मुंशी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

राजेश के परिजनों का कहना है कि रंगदारी का मामला गलत है, जबकि राजेश शराब का आदी है और शराब के नशे में उसने मुंशी के साथ मारपीट की. झाझा थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र निर्माण को लेकर गांव के ही राजेश कुमार शराब के नशे में आया और मुंशी के साथ मारपीट की. सूचना पर डायल की टीम पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया. घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. साथ ही आरोपी राजेश कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

इनपुट- अभिषेक निरल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!