2005 से फरार नक्सली मोतीलाल किस्कू गिरफ्तार, STF ने बनाया प्लान और धरा गया

Jamui/जमुई: बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने चकाई और चिहरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. संयुक्त कार्रवाई में 11 दिसंबर, 2025 दिन गुरुवार को चीहरा थाना क्षेत्र में 20 साल से फरार चल रहे कुख्यात नक्सली मोती लाल किस्कू उर्फ चुन्ना किस्कू को गिरफ्तार कर लिया. उसकी गिरफ्तारी चीहरा थाना क्षेत्र के हरनी गांव स्थित उसके घर से हुई.

20 साल से फरार था नक्सली

एसटीएफ की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मोतीलाल चकाई थाना कांड संख्या 2/5, दिनांक 9/11/2005 का नामजद अभियुक्त है और घटना के बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी. गिरफ्तारी के बाद मोतीलाल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस उससे पूछताछ कर उसके अन्य आपराधिक नेटवर्क और पुराने मामलों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है.

साल 2005 में की थी हत्या

बताया जाता है कि वर्ष 2005 में चकाई थाना क्षेत्र के चहबच्चा निवासी जिवलाल पासवान के घर पर नक्सलियों ने हमला किया था. मोतीलाल किस्कू समेत दर्जनों नक्सलियों ने पहले घर में घुसकर लूटपाट की, फिर जिवलाल को गोली मार दी. इसके बाद नक्सली उसे घर से दूर पहाड़ी पर ले गए और बेरहमी से काटकर हत्या कर दी थी.

दो दशकों से पुलिस की पकड़ से बाहर था मोतीलाल

इसी घटना के बाद मोतीलाल फरार हो गया था और दो दशकों से पुलिस की पकड़ से बाहर था. गुरुवार को हुई छापेमारी में चकाई थाना अध्यक्ष राकेश कुमार, चीहरा थाना अध्यक्ष रिंकू रजक, अवर निरीक्षक बृजलाल प्रसाद, एसटीएफ टीम और सशस्त्र बल के जवानों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया. उसकी गिरफ्तारी को पुलिस नक्सल गतिविधियों पर बड़ी सफलता मान रही है.

रिपोर्ट: अभिषेक निराला

