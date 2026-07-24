/NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के बाद जमुई में बवाल, बैरिकेडिंग तोड़ी, 8 उपद्रवी गिरफ्तार, शहर पुलिस छावनी में तब्दील

राज्य चुनें
जमुई: नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को जमुई में भी छात्र-छात्राओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. जिला प्रशासन ने निर्धारित समय के लिए प्रदर्शन की अनुमति दी थी. मगर, देर शाम प्रदर्शन समाप्त होने के बाद लौटने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया. आरोप है कि उपद्रवियों ने पुलिस की तरफ से लगाए गए ट्रैफिक बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की बल्कि तोड़ा भी और जमकर हंगामा किया.
स्थिति बिगड़ते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तत्काल मोर्चा संभाला. अभियान के दौरान करीब आठ उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया. फिलहाल पूरे मामले में कार्रवाई जारी है और शहर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.
घटना के बाद महिसौड़ी चौक समेत आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. जिला पदाधिकारी नवीन, पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल, एसडीओ सौरव कुमार, एसडीपीओ सतीश सुमन समेत जिले के कई वरीय अधिकारी मौके पर कैंप कर स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं.
जिला पदाधिकारी नवीन ने बताया कि NEET परीक्षा को लेकर कुछ परीक्षार्थियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, जिसे प्रशासन ने स्वीकृति दी थी. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन बाद में कुछ असामाजिक तत्व छात्र-छात्राओं की आड़ में शामिल होकर ट्रैफिक संचालन के लिए लगाए गए बैरिकेड को क्षतिग्रस्त करने लगे.
डीएम ने कहा कि,इस तरह की हरकत करने वाले छात्र नहीं हो सकते. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उपद्रव करने वाले कई लोग स्थानीय नहीं हैं. सोनो, खैरा समेत अन्य क्षेत्रों से आकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है. पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बहरहाल, प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के बाद स्थिति सामान्य हो गई है और पूरे शहर में पुलिस बल की तैनाती जारी है. फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला