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NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के बाद जमुई में बवाल, बैरिकेडिंग तोड़ी, 8 उपद्रवी गिरफ्तार, शहर पुलिस छावनी में तब्दील

Jamui News: नीट पेपर लीक विरोध के विरोध में जमुई के महिसौड़ी चौक पर बवाल हो गया. इस प्रदर्शन के दौरान पोस्टर फाड़े गए और बैरिकेडिंग तोड़ी गई. वहीं, पुलिस ने 8 उपद्रवी गिरफ्तार किया है. साथ ही शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 24, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:46 PM IST
NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के बाद जमुई में बवाल, बैरिकेडिंग तोड़ी, 8 उपद्रवी गिरफ्तार, शहर पुलिस छावनी में तब्दील
Image Credit: (Z News) नीट पेपर लीक विरोध: जमुई के महिसौड़ी चौक पर भड़की हिंसा

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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