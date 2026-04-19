जमुई में हैवानियत की हदें पार: महज 1.5 डेसिमल जमीन के लिए भतीजे ने चाचा को लाठियों से पीटा, फिर हसुए से काट डाले दोनों पैर

Jamui Crime News: जमुई में हैवानियत की हदें पार कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां, महज 1.5 डेसिमल जमीन के लिए भतीजे ने चाचा को लाठियों से पीटा और फिर हसुए से दोनों पैर काट डालें.
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Jamui Crime News: जमुई जिले के झाझा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले भीखा गांव में जमीन के विवाद ने तब एक भयानक मोड़ ले लिया, जब 8 से 10 लोगों के एक समूह ने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति पर बेरहमी से हमला कर दिया. हमलावरों ने पहले उस बुज़ुर्ग को लाठियों और डंडों से बुरी तरह पीटा और फिर हसुए से उनके दोनों पैर काटकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल पीड़ित की पहचान घुटर यादव के रूप में हुई है.
1.5 डेसिमल जमीन के लिए विवाद
इस घटना के बाद, पीड़ित के परिवार में दहशत और घबराहट फैल गई और उन्हें आनन-फानन में झाझा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. डॉ. सादिया अहमद ने घटनास्थल पर प्राथमिक उपचार दिया. हालांकि, मरीज की हालत की गंभीरता को देखते हुए, उन्हें आगे के इलाज के लिए जमुई के सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. घायल व्यक्ति, घुटर यादव ने बताया कि 1.5 डेसिमल जमीन के एक टुकड़े को लेकर उनके चचेरे भतीजे चांदेव के साथ लगभग चार साल से विवाद चल रहा था.
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शनिवार को जब वह अपनी जमीन पर पहुंचे, तो इसी मुद्दे पर दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. चांदेव, परशुराम, सुधीर और अन्य लोगों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही झाझा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला