Jamui News: जमुई में देर रात 9 नकाबपोश बदमाशों ने घर में की बमबाजी और लूटपाट, जमीन के कागजात भी जलाए

Jamui News: जमुई में झगरूडीह गांव में देर रात 9 नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया. बदमाशों ने बक्से का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और नकदी लूट ली. साथ ही, जमीन के कागजात भी जला दिए.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:44 AM IST

Jamui News: जमुई में देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहां झगरूडीह गांव में करीब रात 2 बजे 8–9 नकाबपोश बदमाशों ने सुरेश पासवान के घर पर धावा बोल दिया. बदमाशों ने बमबाजी कर दहशत फैलाई और घर में घुसकर लूटपाट की. पीड़ित की पुत्री रूपा कुमारी ने बताया कि लूट का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई. अपराधियों ने बक्से का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और नकदी लूट ली. इसके अलावा जमीन से जुड़े अहम कागज़ात भी जला दिए. वारदात के दौरान घर की महिलाओं को एक कमरे में बंद कर दिया गया.

कमरे में बंद लोगों को ग्रामीणों ने निकाला बाहर
घटना के बाद शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने कमरे में बंद लोगों को बाहर निकाला. बदमाशों द्वारा घर के बाहर बम फेंके जाने की भी बात सामने आई है. वहीं घर के बाहर से पुलिस ने एक जिंदा बम बरामद किया है, जिससे पूरे इलाके में भय का माहौल है. मामले पर सर्वजीत कुमार, थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से बम मिला है और जमीन के कागजात जलाने की पुष्टि हुई है.

स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं परिजन 
उन्होंने कहा कि परिजन फिलहाल स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं, वहीं पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन csx  यह पूरी घटना चकाई थाना क्षेत्र की है. पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. फिलहाल इस घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

