Jamui News: जमुई में देर रात 9 नकाबपोश बदमाशों ने घर में की बमबाजी और लूटपाट, जमीन के कागजात भी जलाए

Jamui News: जमुई में देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहां झगरूडीह गांव में करीब रात 2 बजे 8–9 नकाबपोश बदमाशों ने सुरेश पासवान के घर पर धावा बोल दिया. बदमाशों ने बमबाजी कर दहशत फैलाई और घर में घुसकर लूटपाट की. पीड़ित की पुत्री रूपा कुमारी ने बताया कि लूट का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई. अपराधियों ने बक्से का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और नकदी लूट ली. इसके अलावा जमीन से जुड़े अहम कागज़ात भी जला दिए. वारदात के दौरान घर की महिलाओं को एक कमरे में बंद कर दिया गया.

कमरे में बंद लोगों को ग्रामीणों ने निकाला बाहर

घटना के बाद शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने कमरे में बंद लोगों को बाहर निकाला. बदमाशों द्वारा घर के बाहर बम फेंके जाने की भी बात सामने आई है. वहीं घर के बाहर से पुलिस ने एक जिंदा बम बरामद किया है, जिससे पूरे इलाके में भय का माहौल है. मामले पर सर्वजीत कुमार, थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से बम मिला है और जमीन के कागजात जलाने की पुष्टि हुई है.

यह भी पढ़ें: नवगछिया फोरलेन बना 'मौत का ट्रैक'! रील के चक्कर में जान की बाजी लगा रहे स्टंटबाज

Add Zee News as a Preferred Source

स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं परिजन

उन्होंने कहा कि परिजन फिलहाल स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं, वहीं पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन csx यह पूरी घटना चकाई थाना क्षेत्र की है. पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. फिलहाल इस घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!