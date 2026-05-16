नोटों की गड्डियां और सोने की चमक, बिहार में इंजीनियर गोपाल कुमार के 4 ठिकानों पर EOU की दबिश, फिर खुला ये राज

Jamui News: बिहार के जमुई जिले के झाझा स्थित ग्रामीण कार्य प्रमंडल में तैनात अभियंता गोपाल कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार सुबह एक साथ चार ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिससे विभागीय और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. EOU की टीम ने पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित जगत विला अपार्टमेंट के फ्लैट, कंकड़बाग स्थित आवास, जमुई के KKM कॉलेज के पास किराए के मकान और झाझा स्थित कार्यालय में तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई विशेष न्यायालय निगरानी(Special Court Monitoring) पटना से प्राप्त तलाशी वारंट के आधार पर की गई.

आर्थिक अपराध इकाई (EOU) थाना में गोपाल कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्रारंभिक जांच में अभियंता के पास करीब 2 करोड़ 61 हजार रुपये की संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है, जो उनकी आय से लगभग 81.5 प्रतिशत अधिक बताई जा रही है. मामले को लेकर EOU ने गंभीरता से जांच शुरू कर दी है.

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EOU के अनुसार, जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने के बाद तत्काल कानूनी कार्रवाई की गई. पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों का गठन कर छापेमारी की जा रही है. तलाशी के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से संबंधित कागजातों की जांच की जा रही है.

वहीं, कार्रवाई के दौरान नकदी बरामदगी को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के दौरान अब तक करीब 40 लाख रुपये नगद, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं. कार्रवाई अभी भी जारी है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम सभी ठिकानों की गहन जांच कर रही है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला