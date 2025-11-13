Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3000883
Zee Bihar JharkhandBH jamui

Jamui: श्रेयसी सिंह की फोटो लगाकर बनाई गई आपत्तिजनक रील, साइबर थाना ने दर्ज की FIR

Jamui: जमुई विधानसभा से एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार एवं पूर्व विधायक श्रेयसी सिंह की फोटो पर अशोभनीय और आपत्तिजनक गाना लगाकर रील बनाई गई है. मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:26 PM IST

Trending Photos

Jamui: श्रेयसी सिंह की फोटो लगाकर बनाई गई आपत्तिजनक रील
Jamui: श्रेयसी सिंह की फोटो लगाकर बनाई गई आपत्तिजनक रील

Jamui News: सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग कई तरह की तरकीबें अपनाते हैं.  जमुई विधानसभा से एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार एवं पूर्व विधायक श्रेयसी सिंह से जुड़ा है. उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर एक आपत्तिजनक रील बनाई गई है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया जा रहा है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. 

यह भी पढ़ें: रिजल्ट से पहले पोस्टर वॉर जारी, JDU के 'टाइगर जिंदा है' पर सपा का 'अलविदा चाचा'

इस रील में श्रेयसी सिंह की फोटो के साथ अशोभनीय और आपत्तिजनक गाने का प्रयोग किया गया है. वीडियो वायरल होने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर थाना पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साइबर डीएसपी राजन कुमार ने बताया कि हमें जानकारी मिली है कि जमुई विधानसभा की पूर्व विधायक और मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह की तस्वीर लगाकर एक आपत्तिजनक रील बनाई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, हेमंत सरकार और पूर्व DGP के बीच गहरी सांठगांठ

सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो की जांच की जा रही है और तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं. रील के मूल स्रोत और अपलोडर की पहचान के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी विवरण मांगा गया है. जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों पर आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jamui NewsShreyasi Singh

Trending news

RJD
'नेपाल जैसा नजारा...' वाला बयान देकर फंस गए सुनील सिंह, शिकायत दर्ज
Jharkhand news
बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, हेमंत सरकार और पूर्व DGP के बीच गहरी सांठगांठ
bihar chunav 2025
जनता जनार्दन को नीतीश कुमार पर असीम विश्वास और उनकी जीत तय: कृष्णा पटेल
bihar chunav 2025
'सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सीएम का नहीं' तेजस्वी के बयान पर शांभवी का पलटवार
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: 38 जिले, 46 काउंटिंग सेंटर,देखिए पूरी लिस्ट,कहां-कहां होगी मतगणना
Akshara Singh
‘हमार तिरछी नजर’ से छाईं अक्षरा सिंह, ग्लैमरस लुक में मचाया धमाल
Jharkhand news
पाकुड़ में 14 साल पुराना 6 फुट लंबा दिखा खतरनाक कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू
bihar chunav 2025
जलवा है छोटे सरकार का! 56 भोग,4 लाख मिठाइयां,काउंटिंग से पहले करंट लगाने वाली तैयारी
Begusarai News
बेगूसराय सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल!
Madhubani crime news
Madhubani: रात के अंधेरे में घर में घुसे चोर, जैसे युवक की टूटी नींद, मार दी गोली