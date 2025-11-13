Jamui: श्रेयसी सिंह की फोटो लगाकर बनाई गई आपत्तिजनक रील, साइबर थाना ने दर्ज की FIR

Jamui News: सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग कई तरह की तरकीबें अपनाते हैं. जमुई विधानसभा से एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार एवं पूर्व विधायक श्रेयसी सिंह से जुड़ा है. उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर एक आपत्तिजनक रील बनाई गई है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया जा रहा है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

इस रील में श्रेयसी सिंह की फोटो के साथ अशोभनीय और आपत्तिजनक गाने का प्रयोग किया गया है. वीडियो वायरल होने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर थाना पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साइबर डीएसपी राजन कुमार ने बताया कि हमें जानकारी मिली है कि जमुई विधानसभा की पूर्व विधायक और मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह की तस्वीर लगाकर एक आपत्तिजनक रील बनाई गई है.

सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो की जांच की जा रही है और तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं. रील के मूल स्रोत और अपलोडर की पहचान के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी विवरण मांगा गया है. जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों पर आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

