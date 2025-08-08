'सड़क नहीं तो वोट नहीं', आजादी के 78 साल बाद भी नहीं बनी पक्की सड़क, गुस्से में जमुई जिले के लोग

Bihar News: बिहार के जमुई जिला के झाझा प्रखंड स्थित यक्षराजस्तान से ताराकुरा तक जाने वाली मुख्य सड़क आजादी के 78 साल बाद भी नहीं बन पाई है. सड़क की स्थिति वर्षों से जर्जर है. यहां केवल पथरीला और कच्चा रास्ता है, जिससे ग्रामीणों को रोजाना की आवाजाही में गंभीर परेशानीओं का सामना कतरना पड़ रहा है. यह मार्ग ताराकुरा, बाबूकुरा, तुलसी कुर, गोरादंगी, कर्मा, बालापाड़े, पिरुआडीह, भोला डीह (लखीसराय), घुटिया, कुम्हेनी सहित दर्जनों गांवों को झाझा मुख्य बाजार, कॉलेज और अस्पताल से जोड़ता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के मामले में यह क्षेत्र अब भी वंचित है.

ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी उन्हें पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधा नसीब नहीं हुई. खासकर बारिश के मौसम में यह रास्ता कीचड़ और पानी से भर जाता है, जिससे यह और भी खतरनाक हो जाता है. कई बार लोग फिसलकर गिर जाते हैं, वाहन फंस जाते हैं,और छात्रों को स्कूल या कॉलेज जाने में बहुत कठिनाई का सामंना करना पड़ता है. सबसे ज्यादा परेशानी बीमारों को अस्पताल पहुंचाने में होती है.

बाबूकुरा के राजेश मरांडी, मुन्नी मरांडी, तुलसी कुड़ा के संतोष सोरेन, कुम्हेनी के पिंटू टुडू, ताराकुरा के मंटू मंडल और चंद्रशेखर कुमार जैसे ग्रामीणों ने कहा कि इस मार्ग पर रात के समय रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है,जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है.महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी लोग चिंतित हैं.

ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के दौरान नेता बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कभी भी इस रास्ते की हालत पर ध्यान नहीं दिया. जनप्रतिनिधियों की इस उदासीनता से लोग अब नाराज हैं और उनका कहना है कि अगर जल्द ही सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे. उनका नारा अब साफ है, सड़क नहीं तो वोट नहीं. ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि वर्षों से चली आ रही इस समस्या से राहत मिल सके और उनका इलाका भी बुनियादी सुविधाओं से लैस हो सके.

