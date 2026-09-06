/जमुई में पशु क्रूरता के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन: 16 चक्का ट्रक से 36 गायें कराईं मुक्त, तस्कर गिरफ्तार

मवेशियों को एक साथ ठूंसकर ले जाया जा रहा था

पुलिस टीम ने शिवडीह के समीप संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की तो उसमें 36 गाय लदी मिलीं. मवेशियों को एक साथ ठूंसकर ले जाया जा रहा था, जिससे उनके लिए पर्याप्त जगह और आराम की स्थिति नहीं थी. पुलिस ने सभी मवेशियों को ट्रक से उतरवाकर सुरक्षित कराया. गिरफ्तार आरोपितों में नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलधार गांव निवासी नीतीश कुमार व नीरज कुमार तथा रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 निवासी मो. चांद शामिल हैं. पुलिस ने ट्रक संख्या बीआर 27 जीबी 4910 को जब्त कर लिया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.