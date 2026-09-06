/जमुई में पशु क्रूरता के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन: 16 चक्का ट्रक से 36 गायें कराईं मुक्त, तस्कर गिरफ्तार

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जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के महादेव सिमरिया स्थित शिवडीह गांव के समीप रविवार (6 सितंबर, 2026) की सुबह पुलिस ने पशु क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 36 मवेशियों को मुक्त कराया. जमुई पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, मवेशियों को 16 चक्का ट्रक में कथित तौर पर क्रूरता पूर्वक ठूंसकर ले जाया जा रहा था. पुलिस ने मौके से तीन आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए ट्रक जब्त कर लिया. थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि पुलिस को मवेशियों को अवैध तरीके से ले जाए जाने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर एसआई रीमा कुमारी और एसआई अजय कुमार पांडेय के नेतृत्व में सशस्त्र बल को कार्रवाई के लिए भेजा गया.
मवेशियों को एक साथ ठूंसकर ले जाया जा रहा था
पुलिस टीम ने शिवडीह के समीप संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की तो उसमें 36 गाय लदी मिलीं. मवेशियों को एक साथ ठूंसकर ले जाया जा रहा था, जिससे उनके लिए पर्याप्त जगह और आराम की स्थिति नहीं थी. पुलिस ने सभी मवेशियों को ट्रक से उतरवाकर सुरक्षित कराया. गिरफ्तार आरोपितों में नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलधार गांव निवासी नीतीश कुमार व नीरज कुमार तथा रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 निवासी मो. चांद शामिल हैं. पुलिस ने ट्रक संख्या बीआर 27 जीबी 4910 को जब्त कर लिया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
पशु तस्करी पर पूरी तरह नहीं लग पा रहा अंकुश
पशु तस्करी और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर सरकारें लगातार सख्त कार्रवाई और प्रभावी नियंत्रण का दावा करती रही हैं, लेकिन जमुई में सामने आ रहे मामले इन दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर दिखाते हैं. पशु क्रूरता अधिनियम के तहत लगातार मामले दर्ज होने और मवेशियों की बरामदगी के बावजूद पशु तस्करी पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पा रहा है.
स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि जमुई के रास्ते मवेशियों को झारखंड और आगे कोलकाता तथा बांग्लादेश की ओर ले जाया जाता है. पुलिस और संबंधित विभागों की लगातार कार्रवाई के बावजूद तस्करी का सिलसिला पूरी तरह थम नहीं सका है. लिहाजा सवाल यह है कि अगर कार्रवाई के बावजूद ऐसे वाहन लगातार पकड़े जा रहे हैं तो तस्करी के पूरे नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई कब होगी? बहरहाल, 36 गायों की बरामदगी एक बार फिर सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच मौजूद अंतर को सामने लाती है.
-प्रेस रिलीज, जमुई पुलिस