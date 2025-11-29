Advertisement
दोनों थे शादीशुदा...1-1 बच्चों के थे माता-पिता, फिर चढ़ा इश्क का खुमार और हो गए फरार, अब घर पर हो गई कुर्की

Jamui Love Affair: बिहार के जमुई जिले में प्रेम-प्रसंग में पड़ कर शादीशुदा दो लोग अपने बच्चों और परिवार को छोड़कर फरार हो गए थे. अब फरार दंपती पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर घर पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 09:30 AM IST

प्रेम प्रसंग में फरार दंपती पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
प्रेम प्रसंग में फरार दंपती पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Jamui News: जमुई जिले में प्रेम प्रसंग में पत्नी और परिवार को छोड़कर दो साल पूर्व फरार हुए सोनो बाजार निवासी रवि कुमार भारत के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की. कोर्ट के आदेश पर सोनो पुलिस ने दंडाधिकारी सरयु की निगरानी में एसआई मनोज कुमार सिंह, एसआई धनंजय कुमार और एसआई मधु कुमारी के नेतृत्व में उसके घर पर कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया पूरी की. पुलिस टीम ने घर में मौजूद दरवाजा, खिड़की और अन्य सामान खोलकर जब्त किया.

अनुप्रिया भी शादीशुदा और दस का है बेटा
मामले के अनुसार, सितंबर 2023 में किशोरी लाल गुप्ता के पुत्र रवि कुमार भारत, जो विवाहित और एक बच्चे का पिता है. प्रेमिका अनुप्रिया के साथ अचानक फरार हो गया था. अनुप्रिया भी शादीशुदा है और उसका दस वर्ष का बेटा है. दोनों के अचानक गायब होने से दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया था. 

रवि की पत्नी दीपिका गुप्ता ने कोर्ट में दर्ज कराया है केस
घटना के बाद रवि की पत्नी दीपिका गुप्ता ने पटना न्यायालय में मामला दर्ज कराया. दीपिका ने आरोप लगाया कि उसे मायके भेजकर रवि, अनुप्रिया के साथ फरार हो गया और घर के जेवरात, नकदी और जमीन बिक्री की रकम भी साथ ले गया.

न्यायालय के आदेश पर यह कुर्की-जब्ती की गई
प्रभारी थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर यह कुर्की-जब्ती की गई है. पुलिस दोनों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद जताई है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

