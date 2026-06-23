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कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया...फिर किया रेप, जान पर मारने की दी धमकी, जमुई पुलिस ने दर्ज की FIR

Jamui News: जमुई में 19 वर्षीय युवती के अपहरण, दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में पुलिस ने FIR दर्ज की है. रिजनों का आरोप है कि युवती के मुंह पर नशीला पदार्थ छिड़ककर उसका अपहरण किया गया.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 23, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:38 PM IST
कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया...फिर किया रेप, जान पर मारने की दी धमकी, जमुई पुलिस ने दर्ज की FIR
Image Credit: (Z News) रेप, जान पर मारने की दी धमकी, जमुई पुलिस ने दर्ज की FIR

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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