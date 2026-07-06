/जमुई में कुख्यात बालू माफिया मंटू यादव के घर पुलिस का छापा, अवैध हथियारों के जखीरे के साथ दबोचा गया अपराधी

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जमुई पुलिस ने अवैध हथियारों और अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. टाउन थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव निवासी कुख्यात बालू माफिया मंटू यादव के घर पर देर रात छापेमारी कर पुलिस ने एक देसी राइफल, एक पिस्टल और 11 जिंदा गोलियां बरामद की हैं. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मंटू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के बाद जिले के अपराध जगत में हड़कंप मच गया है.
घर में छिपाकर रखे अवैध हथियार
सोमवार (6 जुलाई) को समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतापपुर निवासी मंटू यादव ने अपने घर में अवैध हथियार छिपाकर रखे हैं. सूचना के सत्यापन के बाद टाउन थाना पुलिस ने रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि विशेष छापेमारी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान एक देसी राइफल, एक पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिसके बाद मंटू यादव को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.
पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज
एसपी ने बताया कि गिरफ्तार मंटू यादव कोई नया अपराधी नहीं है. उसके खिलाफ टाउन थाना में बालू तस्करी, पुलिस टीम पर हमला, हत्या के प्रयास सहित कई संगीन आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि आरोपी लंबे समय से पुलिस के रडार पर था और उसके आपराधिक गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी. विश्वजीत दयाल ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे समकालीन अभियान के तहत की गई है. अभियान का उद्देश्य जिले में सक्रिय अपराधियों, अवैध हथियार रखने वालों तथा संगठित अपराध से जुड़े तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना है.