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जमुई में कुख्यात बालू माफिया मंटू यादव के घर पुलिस का छापा, अवैध हथियारों के जखीरे के साथ दबोचा गया अपराधी

जमुई में पुलिस ने कुख्यात रेत माफिया मंटू यादव के घर पर बड़ी रेड की और एक राइफल, एक पिस्तौल और 11 राउंड कारतूस जब्त किए. यह कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी. वह पहले से ही हत्या की कोशिश, रेत की तस्करी और पुलिस पर हमले जैसे कई गंभीर मामलों में आरोपी है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:40 PM IST
जमुई में कुख्यात बालू माफिया मंटू यादव के घर पुलिस का छापा, अवैध हथियारों के जखीरे के साथ दबोचा गया अपराधी
Image Credit: जमुई में कुख्यात बालू माफिया मंटू यादव गिरफ्तार (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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