/जमुई में कुख्यात बालू माफिया मंटू यादव के घर पुलिस का छापा, अवैध हथियारों के जखीरे के साथ दबोचा गया अपराधी

पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार मंटू यादव कोई नया अपराधी नहीं है. उसके खिलाफ टाउन थाना में बालू तस्करी, पुलिस टीम पर हमला, हत्या के प्रयास सहित कई संगीन आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि आरोपी लंबे समय से पुलिस के रडार पर था और उसके आपराधिक गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी. विश्वजीत दयाल ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे समकालीन अभियान के तहत की गई है. अभियान का उद्देश्य जिले में सक्रिय अपराधियों, अवैध हथियार रखने वालों तथा संगठित अपराध से जुड़े तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना है.