Bihar Politics: गाली-गलौज की राजनीति पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले- बेरोजगारी और पलायन पर कोई जवाब नहीं देता
Bihar Politics: गाली-गलौज की राजनीति पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले- बेरोजगारी और पलायन पर कोई जवाब नहीं देता

जमुई में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने भाजपा, राजद और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि ये दल केवल एक-दूसरे को गाली देते हैं लेकिन बिहार की बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन जैसे असली मुद्दों पर चुप रहते हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:22 PM IST

जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर मंगलवार को अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में जमुई पहुंचे. यहां उन्होंने पहले एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और फिर पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखे सवाल उठाए.

प्रशांत किशोर ने कहा कि इंडी गठबंधन के मंच पर गाली-गलौज की राजनीति हो रही है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पीएम मोदी को गाली देंगे, तो पीएम मोदी उनके खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन इनमें से कोई यह नहीं बताएगा कि बिहार में बेरोजगारी कब खत्म होगी, बच्चों की शिक्षा और रोजगार की स्थिति कब सुधरेगी और पलायन कब रुकेगा.

उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि कौन किसे गाली दे रहा है. सच यह है कि बिहार के युवा पूरे देश में अपमानित हो रहे हैं. लोग उन्हें बिहारी कहकर गाली देते हैं, मारपीट करते हैं. यह राज्य के नेताओं की नाकामी है.

तेजस्वी यादव के डांस वाले वायरल वीडियो पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जब राघोपुर के लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं, तब उनके विधायक तेजस्वी पटना में घूमते और डांस करते नजर आ रहे हैं. इससे साफ पता चलता है कि उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है.

उन्होंने कहा कि जन सुराज की ताकत का असर यह है कि पहले जो नेता केवल जाति और धर्म की राजनीति करते थे, वे अब रोजगार, शिक्षा और उद्योग लगाने की बात करने लगे हैं. तेजस्वी यादव जैसे नेता भी अब पलायन और रोजगार पर बोलने को मजबूर हैं.

भाजपा सांसद संजय जायसवाल द्वारा लगाए गए आरोप और केस की बात पर प्रशांत किशोर ने कहा कि कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है. आज ऐसे नेताओं का समय खराब है, इसलिए वे उलझने की कोशिश कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Bihar Election: 'मां को गाली' पर भावुक होकर पीएम मोदी ने चल दिया चुनावी दांव!

