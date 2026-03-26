बिहार की सियासत में भूचाल! प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी से लेकर निशांत कुमार तक, सबको निशाने पर लिया

जमुई: प्रशांत किशोर ने जमुई में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बिहार की राजनीति पर तीखा हमला बोला. चुनाव परिणामों के बाद पहली बार उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि जिन नेताओं पर आरोप लगाए गए, उन्हीं को जनता ने फिर भारी मतों से जिताया.

पीके (Prashant Kishor) ने कहा कि अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी (Ashok Chaudhary), मंगल पांडेय और दिलीप जायसवाल से जुड़ी तमाम बातें जनता के सामने रखी गईं, लेकिन बिहार की जनता ने फिर भी उन्हें लाखों वोट दिए. उन्होंने कहा कि अब बोयेंगे बबूल तो आम कहां से खाइयेगा? अगर भ्रष्ट नेताओं को वोट दिया है, तो बिहार में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा.

निशांत कुमार (Nishant Kumar) के राजनीति में आने की चर्चाओं पर भी प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने (Prashant Kishor) कहा कि नीतीश कुमार पूरे जीवन यह कहते रहे कि उन्होंने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब सत्ता छोड़ने की बात हो रही है, तो अपने बेटे को सबसे आगे बैठाकर जा रहे हैं. पीके के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.

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रिपोर्ट: अभिषेक निरला

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