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जमुई के डुमरी चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का खेल, एसपी की कार्रवाई में तीन होमगार्ड जवान गिरफ्तार

जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र स्थित डुमरी एक्साइज चेक पोस्ट पर तैनात तीन होमगार्ड जवानों को पुलिस ने अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने तिलक समारोह में जा रहे गिरिडीह के कुछ लोगों से डरा-धमकाकर 9,500 रुपये डिजिटल माध्यम से वसूले थे. सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित की शिकायत के आधार पर एसपी ने यह कार्रवाई की है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 26, 2026, 10:09 PM IST

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डुमरी चेक पोस्ट पर अवैध वसूली में तीन होमगार्ड जवान गिरफ्तार
डुमरी चेक पोस्ट पर अवैध वसूली में तीन होमगार्ड जवान गिरफ्तार

जमुई: बिहार के जमुई जिले में पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. सोनो थाना क्षेत्र के डुमरी एक्साइज चेक पोस्ट पर तैनात तीन होमगार्ड जवानों को अवैध उगाही के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया है. जमुई के एसपी विश्वजीत दयाल ने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी की और बताया कि विभाग में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी.

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब गिरिडीह के रहने वाले श्याम सुंदर यादव ने पुलिस से शिकायत की. उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल 2026 की रात वह अपने चार साथियों के साथ स्कॉर्पियो वाहन से महादेव सिमरिया में एक तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे थे. जैसे ही उनकी गाड़ी डुमरी चेक पोस्ट पर पहुंची, वहां तैनात जवानों ने उन्हें रोक लिया. सभी यात्रियों को गाड़ी से नीचे उतारा गया और उनसे जबरन 20 हजार रुपये की मांग की गई. जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, तो जवानों ने उन्हें जेल भेजने की धमकी देकर डराना शुरू कर दिया.

पीड़ित के अनुसार, डराने-धमकाने के बाद जवानों ने उनसे पैसे वसूले. जांच में यह बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि आरोपी जवान सूर्य मणि कुमार ने मोबाइल स्कैनर का इस्तेमाल किया और एक परिचित की UPI आईडी पर 9,500 रुपये मंगवा लिए. शिकायत मिलने के बाद जब पुलिस ने चेक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो उसमें तीनों जवान गाड़ी रोकते और अवैध गतिविधि में लिप्त दिखाई दिए. पूछताछ के दौरान सूर्य मणि कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने पैसे अपने जान-पहचान वाले के खाते में ट्रांसफर करवाए थे.

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पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सूर्य मणि कुमार, आशीष कुमार सिंह और नवीन कुमार सिंह को दोषी पाया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. एसपी विश्वजीत दयाल ने साफ कर दिया है कि पुलिस की वर्दी पहनकर जनता को परेशान करने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि विभाग की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

इनपुट- अभिषेक निरला

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