'बिहार सरकार बताए कि शाम 7 बजे कोई लड़की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं?', जमुई की शर्मनाक घटना पर राहुल गांधी का पोस्ट

बिहार के जमुई जिले में बाइक से जा रहे नाबालिग लड़के और लड़की को कुछ लोगों ने रोका और उनके साथ अभद्रता की. ये घटना 19 सितंबर की है. वीडियो में साफ दिख रहा है लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को छूआ जा रहा हैं, जबकि वह हाथ जोड़कर छोड़ने के लिए कह रही है. लेकिन उन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आई. मिली जानकारी के अनुसार, मामले में अब तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले को शर्मनाक बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'बिहार के जमुई काएक वीडियो बहुत बेचैन करने वाला है.'