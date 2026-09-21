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'बिहार सरकार बताए कि शाम 7 बजे कोई लड़की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं?', जमुई की शर्मनाक घटना पर राहुल गांधी का पोस्ट

जमुई वायरल वीडियो को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- 'ये घटना 19 सितंबर की है तो गुनहगार अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं हैं? बिहार सरकार जवाब दे कि शाम 7 बजे कोई लड़की राज्य की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं है?'

Written ByRanjana Dubey
Published: Sep 21, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:36 PM IST
'बिहार सरकार बताए कि शाम 7 बजे कोई लड़की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं?', जमुई की शर्मनाक घटना पर राहुल गांधी का पोस्ट
Image Credit: जमुई की शर्मनाक घटना पर राहुल गांधी का पोस्ट (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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'शाम 7 बजे कोई लड़की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं?', जमुई की घटना पर राहुल गांधी
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