'रिजल्ट की फैक्ट्री' राजकमल कॉन्सेप्ट स्कूल! शांतिपूर्ण माहौल में प्रवेश परीक्षा संपन्न, देशभर से उमड़े 1003 अभ्यर्थी

Jamui News: जमुई के प्रसिद्ध आवासीय राजकमल कॉन्सेप्ट स्कूल में प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से 1003 बच्चों ने भाग लिया. विद्यालय अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणामों, सैनिक स्कूल, नवोदय और सिमुलतला जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में लगातार सफलता और 100% छात्रवृत्ति पहल के लिए जाना जाता है.
Jamui News: रिजल्ट की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध जमुई का नामचीन आवासीय राजकमल कॉन्सेप्ट स्कूल की प्रवेश परीक्षा रविवार को विद्यालय के नए भवन में शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न हुई. दोपहर 1:00 बजे से आयोजित इस प्रवेश परीक्षा में कुल 1003 बच्चों ने भाग लिया, जबकि विद्यालय में प्रवेश के लिए 1600 बच्चों ने पंजीकरण कराया था. विद्यालय प्रशासन के अनुसार, पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 फरवरी निर्धारित है, वहीं 22 फरवरी को वर्ग 01 से 09 तक के लिए पुनः प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी. प्रवेश परीक्षा का परिणाम 02 मार्च को घोषित किया जाएगा.
प्रेस वार्ता के दौरान विद्यालय के संस्थापक सत्यानंद ने बताया कि परीक्षा के दौरान बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया और परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई. उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा में बिहार के सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, औरंगाबाद, गया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और बांका जिलों के अलावा झारखंड के देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, धनबाद तथा पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दुर्गापुर और आसनसोल से भी बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए.
वर्तमान में विद्यालय में वर्ग 01 से 09 तक कुल 1500 छात्र नामांकित हैं, जिनमें से 550 छात्र हॉस्टल में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. प्रवेश परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का चयन किया जाएगा. संस्थापक ने बताया कि विद्यालय की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी और तब से यह अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणामों के लिए जाना जाता है. यहां के छात्रों ने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, रामकृष्ण मिशन देवघर, बीएचयू और वनस्थली विद्यापीठ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की प्रवेश परीक्षाओं में लगातार सफलता हासिल की है.
संस्थापक ने बताया कि विद्यालय द्वारा एक नई पहल के तहत वर्ग 05 में 30 मेधावी छात्रों का चयन कर उन्हें एक वर्ष की 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है. हाल ही में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट सिमुलतला आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में जिले से चयनित 70 बच्चों में से 66 बच्चों की सफलता विद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि है. वहीं, पिछले वर्ष नवोदय विद्यालय में 15 छात्र और सैनिक स्कूल में 239 छात्रों ने सफलता प्राप्त की थी. अभिभावकों ने भी विद्यालय की पढ़ाई, अनुशासन, खान-पान और समग्र विकास व्यवस्था की सराहना की है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला