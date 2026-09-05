/सहाना खातून हत्याकांड में इमारत-ए-शरिया ने जताई नाराजगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

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जमुई टाउन थाना क्षेत्र के नीमारंग में करीब 8 दिन पहले 7 साल की बच्ची सहाना खातून की हत्या मामले में लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है. इस मामले में अब इमारत-ए-शरिया ने कड़ी नाराजगी जताई है. इमारत-ए-शरिया के लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. इमारत-ए-शरिया के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मो. सईदुर रहमान कासमी ने शुक्रवार (4 सितंबर) की देर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि मासूम बच्ची के साथ हुई घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है. उन्होंने पुलिस से मामले की जांच में तेजी लाने, आरोपियों की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी करने तथा दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की.
उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जमुई के डीएम और एसपी से जांच में तेजी लाने की अपील की. साथ ही पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार से कम से कम 50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की गई. बच्ची के पिता मजदूरी करते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बताई गई है. एक सप्ताह बाद भी गिरफ्तारी नहीं संगठन ने पुलिस जांच में हो रही देरी पर भी सवाल उठाया. प्रतिनिधिमंडल मंडल ने कहा कि घटना को एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है. पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वायड की मदद से घटनास्थल की जांच भी की थी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा.
उन्होंने कहा कि इस मामले मे कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. साथ ही हत्या के पीछे की वजह का भी पुलिस की ओर से खुलासा नहीं किया गया है. बता दें कि करीब आठ दिन पहले बच्ची को अगवा करके गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. बच्ची का शव एक निर्माणाधीन मकान के परिसर से बरामद किया गया था. बच्ची की गर्दन पर चोट के निशान मिले थे.
इमारत-ए-शरिया की ओर से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में चेक भी दिया गया. संगठन ने कहा कि न्याय मिलने तक वह पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहेगा. जरूरत पड़ने पर परिवार को कानूनी और आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी. अपील करते हुए कहा कि मामले में किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जबकि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.