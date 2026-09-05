/सहाना खातून हत्याकांड में इमारत-ए-शरिया ने जताई नाराजगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

जमुई टाउन थाना क्षेत्र के नीमारंग में करीब 8 दिन पहले 7 साल की बच्ची सहाना खातून की हत्या मामले में लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है. इस मामले में अब इमारत-ए-शरिया ने कड़ी नाराजगी जताई है. इमारत-ए-शरिया के लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. इमारत-ए-शरिया के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मो. सईदुर रहमान कासमी ने शुक्रवार (4 सितंबर) की देर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि मासूम बच्ची के साथ हुई घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है. उन्होंने पुलिस से मामले की जांच में तेजी लाने, आरोपियों की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी करने तथा दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की.