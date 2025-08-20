Jamui News: एक ही प्रेमी जोड़े की 5 महीने में 2 बार हुई शादी, सोनू-पिंकी की गजब प्रेम कहानी!

Jamui News: बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड क्षेत्र के सबलबीघा गांव से फरार एक प्रेमी जोड़े का अनोखा मामला सामने आया है. प्रेमी युगल ने समाज और परिजनों की नाराज़गी के बावजूद एक-दूसरे से लगातार दूसरी बार शादी रचाई है. मंदिर में हुई इस शादी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका है, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. मिली जानकारी के अनुसार, सबलबीघा निवासी लाल बहादुर चौधरी के पुत्र सोनू कुमार और पिंकी कुमारी के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

बता दें कि करीब पांच महीने पहले दोनों ने घर से भागकर पहली बार शादी कर ली थी, लेकिन उस दौरान परिजनों ने पकड़कर उन्हें घर वापस लाया और पंचायत में मामला सुलझाया गया. पंचायत के फैसले के अनुसार प्रेमिका के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और दोनों को अलग-अलग रहने का फरमान सुना दिया, लेकिन प्रेमी जोड़े का रिश्ता इतना गहरा था कि वे समाज के फैसले के आगे झुक नहीं सके. पांच माह बाद दोनों फिर से फरार होकर एक मंदिर में पहुंचे और विवाह के सात फेरे लिए.

वायरल वीडियो की खास बात यह है कि इसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका से शादी करने की सहमति बार-बार पूछता है. प्रेमिका द्वारा सहमति देने के बाद ही दोनों ने शादी की रस्में पूरी की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद यह प्रेम कहानी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि लड़का-लड़की एक दूसरे से कह रहे हैं कि शादी अपने मन से कर रही हो, किसी का कोई दबाव तो नहीं है.

इनपुट- अभिषेक निरला

