नया साल, नई छुट्टी! जमुई में 5वीं क्लास तक के स्कूल बंद, जानें कब तक

Jamui School Closed: जमुई जिले में अत्यधिक ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम निर्णय लिया है. जिला दंडाधिकारी, जमुई की तरफ से जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सहित), निजी विद्यालयों और निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षा 1 से 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 3 जनवरी 2026 तक रोक लगा दी गई है.

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था एक जनवरी यानी आज से प्रभावी होगी और 3 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी. वहीं कक्षा 5 से ऊपर की कक्षाएं पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक विशेष सावधानी के साथ संचालित की जाएंगी.

इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं को लेकर संचालित की जा रही विशेष कक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी. जिला प्रशासन ने कहा है कि बच्चों को कड़ाके की ठंड के दुष्प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. यह आदेश 31 दिसंबर 2025 को जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर से जारी किया गया है.

जमुई में 31 दिसंबर 2025 बंद थे स्कूल

बता दें कि अत्यधिक ठंड को देखते हुए जमुई जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लिया था. जिला अधिकारी ने इससे पहले जमुई में क्लास 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया था. तब जारी आदेश के अनुसार, जमुई जिले के सभी सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र समेत), निजी विद्यालयों और प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में क्लास 5 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 31 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से बंद कर दी गई थी.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

