दूसरा पति खाना लेने गया और तभी पहले पति ने पत्नी पर किया कैंची से हमला, CCTV में कैद हुई वारदात

जमुई: बिहार में शराबबंदी और नशामुक्ति अभियान के बावजूद नशे की गिरफ्त में कई परिवार टूटते जा रहे हैं. जमुई शहर के बोधवन तालाब के पास गुरुवार की शाम नशे, कर्ज और पारिवारिक विवाद से जुड़ी एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां पहले पति ने अपनी पत्नी पर धारदार कैंची से जानलेवा हमला कर दिया. पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

घटना बोधवन तालाब स्थित यादव मार्केट की बताई जा रही है. घायल महिला की पहचान बेगूसराय जिले के लोहिया बाजार निवासी ज्योति कुमारी के रूप में हुई है. सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

जानकारी के अनुसार, घटना के समय ज्योति कुमारी अपने दूसरे पति चंद्रशेखर मोदी के साथ मौजूद थी. इसी दौरान चंद्रशेखर खाना लाने के लिए घर चला गया. मौके का फायदा उठाकर पहले पति नीरज कुमार मोदी वहां पहुंचा और लोन के पैसे को लेकर विवाद करने लगा. देखते ही देखते उसने धारदार कैंची से ज्योति कुमारी पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

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घायल महिला ने आरोप लगाया कि उसका पहला पति नीरज मोदी नशे का आदी है और अक्सर पैसे की मांग को लेकर प्रताड़ित करता था. महिला के अनुसार, नीरज ने लोन लेकर नशे में काफी पैसा बर्बाद कर दिया और अब उसी पैसे को चुकाने का दबाव उस पर बना रहा था. विरोध करने पर उसने जानलेवा हमला कर दिया.

ज्योति कुमारी ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2017 में जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के केतरु नवादा गांव निवासी नीरज कुमार मोदी से हुई थी. शादी के बाद दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन बाद में नीरज नशे की गिरफ्त में चला गया. नशे की वजह से घर में लगातार विवाद होने लगा और पारिवारिक संबंध टूटते चले गए.

महिला ने बताया कि करीब चार माह पहले नारडीह गांव निवासी चंद्रशेखर मोदी के साथ उसका संबंध सामने आया, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई. तब से वह अपने दूसरे पति के साथ रह रही है.

बताया जा रहा है कि नीरज कुमार मोदी ने पहले ज्योति कुमारी के लिए सिलाई दुकान खोलने के नाम पर लोन लिया था. आरोप है कि उसने उस पैसे का बड़ा हिस्सा नशे में उड़ा दिया. बाद में वह लगातार महिला पर लोन का पैसा भरने का दबाव बनाने लगा. इसी विवाद ने गुरुवार को खूनी रूप ले लिया.

फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. वहीं, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

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