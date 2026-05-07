Shreyasi Singh Profile: पूर्व मंत्री की गोल्ड मेडलिस्ट बेटी सम्राट सरकार में बनी मिनिस्टर, जानें श्रेयसी सिंह के बारे में सबकुछ

Shreyasi Singh Profile: पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज (गुरुवार, 7 मई) को सम्राट सरकार का मंत्रिपरिषद विस्तार हुआ. पीएम मोदी की मौजूदगी में 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली. जिसमें जमुई से बीजेपी की युवा विधायक श्रेयसी सिंह भी शामिल हैं. जमुई विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बनीं श्रेयसी सिंह इससे पहले नीतीश कुमार की सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं. श्रेयसी का संबंध बिहार के एक संपन्न सियासी परिवार से है. उनके पिता दिवंगत दिग्विजय सिंह बिहार के चर्चित राजनेता थे. वे केंद्र में मंत्री भी रहे थे. वहीं मां पुतुल देवी भी सांसद रह चुकी हैं.

कौन हैं श्रेयसी सिंह?

श्रेयसी सिंह राजपूत जाति से आती हैं. वे आज बिहार भाजपा का वो चेहरा हैं, जो युवाओं और महिलाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रिय है. उनकी शुरुआती परवरिश और शिक्षा दिल्ली में हुई. उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फरीदाबाद की मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की है.

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गोल्ड मेडलिस्ट हैं श्रेयसी सिंह

वे राजनेत्री के साथ-साथ एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं. शूटिंग में वह भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. वह डबल ट्रैप स्पर्धा में भाग लेती हैं. साल 2018 में गोल्डकोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने भारत की तरफ से खेलते हुए गोल्ड मेडल जीता था. 2014 में ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भी श्रेयसी सिंह ने डबल ट्रैप में सिल्वर मेडल हासिल किया था.

करोड़ों की मालकिन हैं बीजेपी नेत्री

चुनावी हलफनामे के अनुसार, श्रेयसी सिंह की कुल संपत्ति करीब 7.63 करोड़ रुपये से अधिक है. उनके पास बैंक डिपॉजिट, शेयर, बीमा और वाहन जैसी संपत्तियां शामिल हैं. उन पर लगभग 13 लाख रुपये की देनदारी भी है.

करोड़ों की मालकिन हैं बीजेपी नेत्री

चुनावी हलफनामे के अनुसार, श्रेयसी सिंह की कुल संपत्ति करीब 7.63 करोड़ रुपये से अधिक है. उनके पास बैंक डिपॉजिट, शेयर, बीमा और वाहन जैसी संपत्तियां शामिल हैं. उन पर लगभग 13 लाख रुपये की देनदारी भी है.