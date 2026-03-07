Advertisement
Jamui News: जमुई के लाल अमन कुमार को यूपीएससी में मिली 603वीं रैंक, क्षेत्र में खुशी की लहर

Jamui News: जमुई के लाल नेयूपीएससी परीक्षा 2025 में 603वीं रैंक हासिल कर परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र का मान बढ़ा दिया है. फिलहाल अमन तारापुर में सब-रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 07, 2026, 01:23 PM IST

Jamui News: जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिए यह एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है. विद्यालय के प्रथम बैच के छात्र अमन कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) 2025 की परीक्षा में 603वीं रैंक हासिल कर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है. सिमुलतला से अपनी प्रारंभिक और 12वीं तक की शिक्षा पूरी करने के बाद अमन ने IIT BHU (वाराणसी) से स्नातक की डिग्री प्राप्त की.

तारापुर में सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत
उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे पहले ही बीपीएससी (BPSC) की परीक्षा पास कर चुके हैं और वर्तमान में मुंगेर जिले के तारापुर में सब-रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं. अमन की इस उपलब्धि ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय के नाम एक नया अध्याय जोड़ दिया है, क्योंकि वह इस प्रतिष्ठित संस्थान के पहले छात्र हैं जिन्होंने यूपीएससी में यह सफलता प्राप्त की है.

अमन कुमार को हार्दिक बधाई
इस खबर के बाद विद्यालय प्रशासन और स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है. विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. प्रवीण सिंहा ने इस उपलब्धि पर अमन कुमार को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कहा कि अमन की यह सफलता विद्यालय के लिए गर्व की बात है और अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण भी है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि  जल्द ही विद्यालय परिसर में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित कर अमन कुमार को सम्मानित किया जाएगा.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

