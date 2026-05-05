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भाई ने बहन से संबंध बनाया... बच्चा पैदा किया... फिर प्रेग्नेंट कर छोड़ दिया, अब दर-दर भटक रही महिला

Jamui Latest News: जमुई जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र के खुरंडा गांव से रिश्तों की मर्यादा को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने ही मौसेरे भाई पर प्रेम संबंध बनाकर छोड़ देने और बच्चों को अपनाने से इनकार करने का आरोप लगाया है. साथ ही भाई के साथ संबंध होने का आरोप भी लगाया. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 05, 2026, 10:57 AM IST

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मौसेरे भाई पर संबंध बनाकर बच्चा पैदा कर छोड़ने का आरोप
मौसेरे भाई पर संबंध बनाकर बच्चा पैदा कर छोड़ने का आरोप

Jamui News: रिश्तों की मर्यादा को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला जमुई जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र के खुरंडा गांव से सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही मौसेरे भाई पर प्रेम संबंध बनाकर छोड़ देने और बच्चों को अपनाने से इनकार करने का गंभीर आरोप लगाया है.

झारखंड के गिरिडीह जिले के कोल्डीहा की रहने वाली पीड़िता का कहना है कि उसका अपने मौसेरे भाई संतोष कुमार (पिता- जनार्दन पंडित) के साथ पिछले दो वर्षों से संबंध था. इस दौरान दोनों दिल्ली में साथ रहते थे. पीड़िता के अनुसार, इस रिश्ते से उनकी डेढ़ साल की एक बेटी है और वह वर्तमान में चार महीने की गर्भवती भी है.

महिला का आरोप है कि अब संतोष ने उसे और उसके बच्चों को अपनाने से साफ इनकार कर दिया है. इधर, संतोष के छोटे भाई की शादी 10 मई को खुरंडा गांव में होने वाली है, जिसको लेकर पूरा परिवार वहां मौजूद है. इसी बीच अपने हक की मांग को लेकर पीड़िता भी गांव पहुंच गई और पूरे मामले को सार्वजनिक कर दिया.

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महिला अधिकार कार्यकर्ता कनक सिंह (वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति एवं बजरंग सेना) के नेतृत्व में पीड़िता ने संतोष से अपने बच्चों को सामाजिक और कानूनी अधिकार दिलाने की मांग की है.

भाभी के साथ संबंध का भी आरोप
मामले में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पीड़िता ने आरोप लगाया कि संतोष का अपनी ही भाभी के साथ भी संबंध है. हालांकि, भाभी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

पुलिस कर रही जांच
सिमुलतला थाना में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है. थानाध्यक्ष रूबी कुमारी ने बताया कि घटना का अधिकांश हिस्सा दिल्ली में रहने के दौरान का है, इसलिए पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

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