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नाबालिग का वीडियो शेयर करना पड़ा भारी, जमुई SP के निर्देश पर 120 सोशल मीडिया ID पर FIR दर्ज

जमुई में छात्र-छात्रा से दरिंदगी का वीडियो शेयर करना कुछ लोगों को पड़ा गया है. एसपी के निर्देश पर 120 सोशल मीडिया ID पर FIR दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 21, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:53 PM IST
नाबालिग का वीडियो शेयर करना पड़ा भारी, जमुई SP के निर्देश पर 120 सोशल मीडिया ID पर FIR दर्ज
Image Credit: विश्वजीत दयाल, एसपी, जमुई

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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