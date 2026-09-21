/नाबालिग का वीडियो शेयर करना पड़ा भारी, जमुई SP के निर्देश पर 120 सोशल मीडिया ID पर FIR दर्ज

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जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के मड़वा पहाड़ी के पास 19 सितंबर की देर शाम दो नाबालिग छात्र-छात्रा स्कूटी से घूमने गए थे. आरोप है कि वहां कुछ युवकों ने दोनों के साथ छेड़खानी की. करीब आधे घंटे तक दोनों को परेशान करने के साथ छीना-झपटी और मारपीट की गई. इसी दौरान नाबालिग लड़की के साथ गलत हरकत का वीडियो बनाया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. पुलिस ने जल्द ही मुख्य आरोपी समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है. लिहाजा, सोमवार देर शाम जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
एसपी ने बताया कि नाबालिग छात्र-छात्रा से जुड़े वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले करीब 120 सोशल मीडिया आईडी पर साइबर थाना में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है.
दरअसल, नाबालिग लड़की से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद मामले को लेकर जमुई पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे. लिहाजा, अब घटना में शामिल आरोपियों के साथ-साथ वीडियो वायरल करने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है.
बहरहाल, घटना को लेकर पटना में भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर केएस अनुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई की बात कही थी. उन्होंने घटना के दिन टाउन थाना क्षेत्र में पुलिस की गतिविधियों को लेकर जांच-पड़ताल की बात कही थी. साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो को ट्रैक डाउन करने की बात कही गई थी. फिलहाल, जमुई एसपी के निर्देश के बाद साइबर थाना की ओर से करीब 120 सोशल मीडिया आईडी के खिलाफ FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला