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जमुई में मैथिली एक्सप्रेस के पहिए के पास धुआं देख सहमे यात्री, आग की अफवाह पर ट्रेन से कूदकर भागे लोग

जमुई रेलवे स्टेशन पर मैथिली एक्सप्रेस के S-4 कोच से चिंगारी निकलने की घटना सामने आई. वहीं, आग की अफवाह से भगदड़ मच गई. दरअसल, स्टेशन से खुलते ही पहिए के पास धुआं-चिंगारी देख यात्री सहम गए और चेन पुलिंग कर खिड़की-दरवाजों से कूदकर भागने लगे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 10, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:58 PM IST
जमुई में मैथिली एक्सप्रेस के पहिए के पास धुआं देख सहमे यात्री, आग की अफवाह पर ट्रेन से कूदकर भागे लोग
Image Credit: मैथिली एक्सप्रेस के S-4 कोच से निकली चिंगारी (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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