Jamui News: रणक्षेत्र बना जमुई का महाराजगंज चौक; विसर्जन में जमकर चले लाठी-डंडे, मची भगदड़

Jamui News: जमुई में कल्याणपुर मोहल्ला में शुक्रवार (30 जनवरी) की रात प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पूरी घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लाठी-डंडे चलने, पुलिस की लाठीचार्ज और भगदड़ दिखाई दे रही है. विसर्जन जुलूस जैसे ही महाराजगंज चौक के पास पहुंचा, वैसे ही जुलूस में शामिल दो गुटों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई. देखते ही देखते युवकों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडे से हमला करना शुरू कर दिया.

पुलिस जवानों के साथ धक्का-मुक्की

वीडियो में देखा जा सकता है कि जब पुलिस ने बीच-बचाव कर झगड़ा शांत कराने की कोशिश की तो कुछ उपद्रवी युवकों ने पुलिस जवानों के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा. पुलिस के लाठीचार्ज करते ही जुलूस में अफरा-तफरी मच गई और लोग प्रतिमा को छोड़कर इधर-उधर भागने लगे. भगदड़ की स्थिति ऐसी रही कि पलक झपकते ही बाजार की सभी दुकानें बंद हो गईं और पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया. लाइव वीडियो में लोग जान बचाने के लिए गलियों में भागते नजर आ रहे हैं.

दो युवकों के बीच कहासुनी

स्थानीय लोगों के मुताबिक, प्रतिमा विसर्जन को लेकर पहले ही कल्याणपुर मोहल्ला में दो युवकों के बीच कहासुनी हुई थी. बाद में दोनों युवक अपने-अपने समर्थकों के साथ जुलूस में शामिल हो गए. नाच-गाने और उछल-कूद के दौरान ही विवाद फिर से भड़क उठा और दोनों गुट आमने-सामने आ गए. हालांकि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन कराया और बाद में इलाके में गश्त कर माहौल को नियंत्रित किया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि विसर्जन को लेकर एक सप्ताह तक खींची गई अवधि और पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थिति बिगड़ी, जो प्रशासनिक लापरवाही को भी उजागर करता है.

आपसी तालमेल को लेकर विवाद

वहीं पूरे मामले पर जमुई टाउन थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान आपसी तालमेल को लेकर विवाद हुआ था. स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया है और फिलहाल माहौल पूरी तरह शांत है.अब सवाल यह है कि लाइव वीडियो में सामने आए उपद्रवियों की पहचान कर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, यह आने वाले समय में साफ होगा.

