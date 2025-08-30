जमुई में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल, पथराव से तनाव, पुलिस की तैनाती जारी

जमुई टाउन थाना क्षेत्र के नीमारंग मोहल्ले में शुक्रवार देर रात गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा विवाद हो गया. दो समुदायों के बीच अचानक पथराव शुरू हो गया. प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंके जिससे अफरातफरी का माहौल बन गया. इस घटना में आधा दर्जन लोग मामूली रूप से घायल हो गए.

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि विसर्जन के लिए जा रही भीड़ पर कुछ लोगों ने अचानक पथराव किया. वहां मौजूद लोग बचने की कोशिश करते दिखे. इस पथराव की वजह से पूरे इलाके में तनाव फैल गया.

घटना की सूचना मिलते ही जमुई डीएम नवीन, एसपी विश्वजीत दयाल, एसडीपीओ सतीश सुमन, एसडीओ सौरभ कुमार और टाउन व मलयपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस लाइन से अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाए गए. अधिकारियों की मौजूदगी में प्रतिमा का विसर्जन कराया गया.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है. वहीं, घटनास्थल से आधा दर्जन से ज्यादा बाइक जब्त कर थाने लाया गया है. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

स्थानीय युवक विकी साह ने बताया कि हम लोग शांति से प्रतिमा विसर्जन कर रहे थे. जैसे ही नीमारंग मोहल्ला पहुंचे, असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया और गाली-गलौज भी की. एक अन्य गवाह ने बताया कि उस समय दो प्रतिमाएं एक साथ पहुंची थीं जिससे जाम की स्थिति बन गई. तभी अचानक दूसरे पक्ष की ओर से पत्थर फेंके जाने लगे.

एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव हुआ है. सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाकर स्थिति को काबू किया. प्रतिमा का विसर्जन सुरक्षित तरीके से कर दिया गया. उन्होंने कहा कि तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. आने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

घटना के बाद दूसरे पक्ष की महिलाओं ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि प्रशासन निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है. हालांकि पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

इनपुट- अभिषेक निरला

