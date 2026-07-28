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जमशेदपुर डीसी ऑफिस में गूंजा 'खनन बंद करो' का नारा: पटमदा में अवैध पत्थर खदानों के खिलाफ सड़क पर उतरे ग्रामीण

जमशेदपुर डीसी ऑफिस में खनन बंद करो का नारा गूंज उठा. आदिवासी महिलाएं और पुरुष पारंपरिक हथियार के साथ जुलूस की शक्ल में डीसी ऑफिस पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि निर्धारित क्षेत्र से कई गुना अधिक इलाके में करीब 20 वर्षों से खनन किया जा रहा है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 28, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:59 PM IST
जमशेदपुर डीसी ऑफिस में गूंजा 'खनन बंद करो' का नारा: पटमदा में अवैध पत्थर खदानों के खिलाफ सड़क पर उतरे ग्रामीण
Image Credit: जमशेदपुर डीसी ऑफिस में गूंजा &#039;खनन बंद करो&#039; का नारा (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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