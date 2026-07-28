जमशेदपुर डीसी ऑफिस में गूंजा 'खनन बंद करो' का नारा: पटमदा में अवैध पत्थर खदानों के खिलाफ सड़क पर उतरे ग्रामीण

आरोप लगाया कि खनन को लेकर ग्रामसभा की सहमति भी नहीं ली गई. कहा कि पूर्व में भी इसकी शिकायत डीसी से की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. क्रशर बंद नहीं हुआ तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे. ग्रामीण अपने साथ एक भेड़ को भी लेकर पहुंचे. जो एक पैर से कमजोर था. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पत्थर खनन के कारण उड़ने वाली धूल और प्रदूषण से स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है. इंसान के अलावे मवेशियों पर भी इसका असर दिख रहा है. गांव में दिव्यांग मवेशी पैदा हो रहे है. खनन को जल्द बंद नहीं किया गया तो इसका असर इंसानों पर भी होने लगेगा. क्रशर से उड़ती धूल के कारण बच्चों और बुजुर्गों में बीमारी का खतरा काफी बढ़ गया है. खबर लिखें जाने तक ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी था.