आम के पेड़ से लटका मिला छात्रा का शव, पिता और सौतेली मां पर हत्या का आरोप

Bihar Crime News: बिहार के जमुई बरहट थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के आम के पेड़ से 17वर्षीय इंटर की छात्रा अन्नू कुमारी का शव लटका मिला. मृतका पप्पू मंडल उर्फ कुंदन कुमार की पुत्री थी. घटना की जानकारी मृतका की मौसी पूनम कुमारी और मौसा बबलू कुमार मंडल ने पुलिस को दी. उनका आरोप है कि अन्नू कुमारी की हत्या उसके पिता और सौतेली मां सोनाली कुमारी ने की है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

पिता पर पहले से हत्या का आरोप

मृतका के मौसा बबलू कुमार मंडल ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इससे पहले भी पप्पू मंडल पर अपनी पहली पत्नी यानी अन्नू की मां की हत्या का आरोप है, जिसका केस अब भी चल रहा है. पत्नी की मौत के बाद उसने दूसरी शादी की और अन्नू को अलग घर में रखकर सौतेली मां के माध्यम से प्रताड़ित करता था. करीब 10 महीने पहले भी अन्नू ने बरहट थाना में सौतेली मां और पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

मारपीट के बाद गायब अगली सुबह शव मिला

परिजनों के अनुसार बुधवार की शाम अन्नू के साथ मारपीट की गई थी. इसके बाद रात से ही वह लापता थी. गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने उसका शव पेड़ से लटकता देखा, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

पुलिस की जांच जारी

घटना की जानकारी मिलने के बाद जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन ने घटनास्थल का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि FSL की टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की गहन जांच चल रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी.

इनपुट: अभिषेक निरला

