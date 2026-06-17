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Jamui Road Accident: जमुई जिले झाझा थाना क्षेत्र के चरघरा गांव के समीप एनएच-333 पर 17 जून, 2026 दिन बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में 15 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि साइकिल से कोचिंग से वह घर लौट रही थी, तभी एक बेलगाम हाइवा ने जोरदार टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल छात्रा को इलाज के लिए जमुई ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर करीब तीन घंटे तक एनएच-333 जाम कर दिया.
मृतक छात्रा की पहचान चरघरा गांव निवासी स्वर्गीय नीरज कुमार साव की 15 वर्षीय पोती नैना कुमारी के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि नैना झाझा बस स्टैंड स्थित कोचिंग संस्थान से पढ़ाई कर साइकिल से घर लौट रही थी. इसी दौरान चरघरा गांव के समीप तेज रफ्तार हाइवा ने उसे टक्कर मार दी और उसके पैर पर वाहन का चक्का चढ़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.
घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल छात्रा को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झाझा पहुंचाया. वहां डॉ. सदाब अहमद ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल जमुई रेफर कर दिया गया. जमुई ले जाने के दौरान चौरा के समीप रास्ते में ही छात्रा ने दम तोड़ दिया.
हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों के पीछा करने पर वह हाइवा छोड़कर फरार हो गया. हालांकि, वाहन में सवार खलासी को लोगों ने पकड़ लिया. सूचना मिलने पर झाझा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हाइवा को जब्त कर लिया.
छात्रा की मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. लोगों ने शव को एनएच-333 पर रखकर सड़क जाम कर दिया और पीड़ित परिवार को मुआवजा तथा फरार चालक की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करने लगे. जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई.
सड़क जाम की सूचना पर सर्किल इंस्पेक्टर अरुण कुमार, प्रभारी थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार, अंचलाधिकारी निशा सिंह समेत कई पुलिस पदाधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे. बाद में स्थानीय बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों की पहल पर करीब तीन घंटे बाद जाम समाप्त कराया गया.
अंचलाधिकारी निशा सिंह ने पीड़ित परिवार को सरकारी प्रावधानों के तहत मिलने वाली सहायता राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जबकि पुलिस अधिकारियों ने फरार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया.
प्रभारी थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि कोचिंग से लौट रही छात्रा हाइवा की चपेट में आ गई थी. इलाज के लिए ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला