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Jamui Road Accident: कोचिंग से घर लौट रही थी छात्रा, तभी हाइवा ने कुचल दिया, मौत

Jamui Road Accident News: जमुई में एक तेज रफ्तार हाइवा ने एक छात्रा को कुचल दिया. इस हादसे में छात्रा की मौत हो गई. वहीं, हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों के पीछा करने पर वह हाइवा छोड़कर फरार हो गया.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 17, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:18 PM IST
Jamui Road Accident: कोचिंग से घर लौट रही थी छात्रा, तभी हाइवा ने कुचल दिया, मौत
Image Credit: छात्रा की मौत पर रोते परिजन

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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