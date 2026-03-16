Jamui News: स्वामी कैलाशानंद गिरी और सांसद अरुण भारती के सुरक्षाकर्मियों में भिड़ंत, वीडियो वायरल

Jamui News: जमुई के सिमुलतला स्थित सेवाधाम आश्रम में रविवार को उस समय अफरातफरी का माहौल बन गया, जब निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानन्द गिरी जी महाराज और जमुई से लोजपा-आर पार्टी के सांसद अरुण भारती के बॉडीगार्ड आपस में टकरा गए. जानकारी के अनुसार, रविवार (15 मार्च) को जमुई सांसद अरुण भारती अपने समर्थकों के साथ सिमुलतला स्थित सेवाधाम आश्रम पहुंचे थे. उनका उद्देश्य स्वामी कैलाशानन्द गिरी जी महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना था. इसी दौरान आश्रम के प्रवेश द्वार पर दोनों पक्षों के अंगरक्षकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के अंगरक्षक एक-दूसरे से तीखी बहस करने लगे. वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्वामी कैलाशानन्द गिरी जी महाराज के बॉडीगार्ड, जो बिहार पुलिस की वर्दी में दिखाई दे रहे हैं, सांसद के बॉडीगार्ड्स को डांटते हुए गाली-गलौज करते हैं और धक्का देकर आश्रम के मुख्य गेट से बाहर कर देते हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

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इस घटना के दौरान कुछ समय के लिए आश्रम परिसर में तनाव का माहौल बन गया. हालांकि वहां मौजूद लोगों और आश्रम के अन्य सेवकों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया. इसके बाद मामला शांत हो गया और कार्यक्रम सामान्य रूप से आगे बढ़ सका.

वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय स्तर पर यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है. फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. वहीं स्थानीय प्रशासन भी वायरल वीडियो की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है.

रिपोर्ट- अभिषेक