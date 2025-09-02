जमुई में बालू माफिया का आतंक, पुलिस पर हमला कर आरोपी छुड़ाया, तीन पुलिसकर्मी घायल
जमुई में बालू माफिया का आतंक, पुलिस पर हमला कर आरोपी छुड़ाया, तीन पुलिसकर्मी घायल

जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. पुलिस बालू तस्करी रोकने गई थी, तभी ग्रामीणों ने पथराव कर दिया और पकड़े गए आरोपी को छुड़ा लिया. इस दौरान पुलिस का पिस्टल छीनने की कोशिश हुई और गोली चल गई, जिससे माफिया पिंटू यादव घायल हो गया.

Sep 02, 2025

झाझा में बालू माफिया का तांडव
जमुई: जिले के झाझा थाना क्षेत्र से एक बार फिर बालू माफिया की दुस्साहसी हरकत सामने आई है. सोमवार को पुलिस टीम पर बालू माफिया और उसके समर्थकों ने हमला कर दिया. इस हमले में पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया और गिरफ्तार आरोपी को छुड़ा लिया गया. यही नहीं, पुलिस का पिस्तौल छीनने की भी कोशिश की गई. इस दौरान गोली चल गई जिसमें एक बालू कारोबारी घायल हो गया. घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह भीड़ ने पुलिस टीम को निशाना बनाया.

हमले में झाझा थाना में पदस्थापित एसआई क्षेबर राम, एसआई दीपक कुमार और पुलिस वाहन चालक जितेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं गोली लगने से घायल हुए बालू कारोबारी की पहचान बांका जिले के सुईया थाना क्षेत्र के भूशी गांव निवासी पिंटू यादव के रूप में हुई है. सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है.

झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार ने जानकारी दी कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बोड़वा इलाके में बालू तस्करी की जा रही है और एक लाल रंग का ट्रैक्टर गुजर रहा है. इसी आधार पर एसआई क्षेबर राम और दीपक कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने जब ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो चालक पुलिस वाहन में टक्कर मारते हुए भाग निकला. पीछा करते हुए पुलिस बांका जिले की सीमा तक पहुंची और वहां माफिया का एक गुप्तचर पकड़ लिया. तभी अचानक ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया.

पुलिस के पिस्टल को छीनने की कोशिश के दौरान गोली चल गई और पकड़े गए आरोपी पिंटू यादव के पैर में लग गई. घायल होने के बावजूद ग्रामीणों ने पुलिस का सामना किया और माहौल तनावपूर्ण बन गया.

एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि घायल आरोपी पिंटू यादव के अलावा देवानंद और नवीन यादव का नाम भी सामने आया है, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया. घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें हमलावरों की पहचान साफ हो रही है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

हमले में घायल दोनों एसआई और चालक का इलाज कराया गया. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं से तस्करों का मनोबल नहीं बढ़ने दिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- अभिषेक निरला

;