जमुईः दो बहनों ने आपस में रचाई शादी, जेंडर बदलकर एक बनी दूल्हा तो दूसरी दुल्हन

Jamui Transgender Wedding: जमुई जिले में एक अनोखी शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां एक शिक्षिका ने अपना जेंडर बदलवाने के बाद रिश्ते की बहन से विवाह कर लिया. शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस मामले को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जानकारी के अनुसार, दोनों युवतियां पहले से एक-दूसरे को जानती थीं और लंबे समय से उनके बीच करीबी संबंध थे. बताया जा रहा है कि शिक्षिका ने अपनी पहचान और इच्छा के अनुरूप जेंडर परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कराई. इसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से विवाह कर लिया.

शादी की रस्में पारंपरिक तरीके से संपन्न कराई गईं, जिसमें वर-वधू ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और साथ जीने-मरने की कसमें खाईं. विवाह समारोह का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि, इस विवाह को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों के बीच अलग-अलग राय देखने को मिल रही है.

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कुछ लोग इसे दोनों का निजी फैसला बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं. फिलहाल, सोशल मीडिया पर शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस अनोखी शादी को लेकर चर्चा कर रहे हैं. मामले को लेकर प्रशासन या संबंधित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. वीडियो वायरल होने के बाद यह शादी जिले भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

रिपोर्ट- अभिषेक निराला