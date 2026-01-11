पहले नस काटने की कोशिश, फिर फांसी लगाकर दे दी जान... आखिर मोकामा के अमन ने क्यों उठाया ये कदम?

Jmaui News: खबर जमुई से हैं, जहां शनिवार (10 जनवरी) को एक किराए के मकान में रह रहे 25 वर्षीय युवक ने कर्ज के दबाव और मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली. पूरी घटना टाउन थाना क्षेत्र के सतगामा की है. बताया जा रहा है कि युवक ने पहले अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की, लेकिन असफल रहने के बाद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और रात करीब 11 बजे शव को सदर अस्पताल लाया गया. परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद वे भी अस्पताल पहुंचे.

ऑनलाइन गेम्स में पैसे लगाने की आदत

मृतक की पहचान पटना जिले के मोकामा थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 20 निवासी इंद्रदेव प्रसाद के पुत्र अमन कुमार (25) के रूप में की गई है. अमन तीन भाइयों में सबसे छोटा था. परिजनों के अनुसार, अमन गुजरात में मजदूरी करता था और क्रिकेट मैच और अन्य ऑनलाइन गेम्स में पैसे लगाने की आदत थी. गुजरात में उत्तर प्रदेश के एक युवक से उसकी दोस्ती हुई थी, जिसके मोबाइल से गेम खेलते हुए अमन ने करीब 98 हजार रुपये हार दिए. इसके बाद उक्त युवक लगातार पैसे की मांग कर दबाव बनाने लगा.

कर्ज के कारण उठाया ये कदम

बताया जा रहा है कि अमन ने अन्य लोगों से भी कर्ज ले रखा था. दबाव बढ़ने पर वह गुजरात से भागकर अपने घर आया और पिछले 15 दिनों से सतगामा स्थित एमआरएफ टायर दुकान में मजदूरी कर रहा था. इसी दौरान बकाया रकम को लेकर लगातार फोन कॉल आते रहे, जिससे वह गहरे तनाव में रहने लगा. परिजनों ने बताया कि शुक्रवार (9 जनवरी) को उत्तर प्रदेश का वही युवक मोकामा थाना पहुंचा और पुलिस के साथ अमन के घर गया था. परिवार पैसे का इंतजाम करने में लगा था, इसकी जानकारी अमन को मिल गई. जिसके कारण तनाव में आकर उसने ये कदम उठा लिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

यह भी पढ़ें: अररिया में अपराध पर एसपी अंजनी कुमार का कहर! एक साल में 6860 केस, हजारों गिरफ्तार