/जमुई के बटिया जंगल में 18 चक्का हाइवा ने कार-बाइक को रौंदा, बाप-बेटी की मौत, 4 अस्पताल में भर्ती

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जमुई-चकाई मुख्य मार्ग पर बटिया थाना क्षेत्र के बटिया घाटी स्थित चिरन पुल के पास 7 सितंबर, 2026 दिन सोमवार को तेज रफ्तार बेकाबू 18 चक्का हाइवा ने पहले कार और फिर बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में बाइक सवार सुशील बरनवाल (33) और उनकी तीन वर्षीय पुत्री प्रिया कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुशील की पत्नी छाया कुमारी समेत 4 लोग घायल हो गए. हादसा इतना भीषण था कि पिता-पुत्री हाइवा के नीचे दब गए. जेसीबी की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला गया.
जानकारी के अनुसार, सुशील बरनवाल अपनी पत्नी छाया कुमारी और तीन वर्षीय बेटी प्रिया कुमारी के साथ गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र स्थित ससुराल जा रहे थे. इसी दौरान बटिया घाटी में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार हाइवा ने पहले आगे चल रही आर्टिका कार को जोरदार टक्कर मारी और फिर बाइक को रौंद दिया. टक्कर के बाद बाइक हाइवा के नीचे चली गई, जिससे सुशील और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही बटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सोनो प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. घायल छाया कुमारी का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे जमुई सदर अस्पताल लाया गया. यहां प्रारंभिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया.
घटना के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और जाम की स्थिति बन गई. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य कराया. मृतक के पिता रविंद्र बरनवाल ने बताया कि उनका बेटा अपनी पत्नी और तीन वर्षीय बेटी को लेकर गिरिडीह जा रहा था. तेज रफ्तार हाइवा ने पहले कार को टक्कर मारी और उसके बाद बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. सुशील और उसकी बेटी हाइवा के नीचे दब गए, जिन्हें जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
घायल छाया कुमारी ने बताया कि वह अपने पति और तीन वर्षीय बेटी के साथ बाइक से जा रही थी. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार हाइवा आया और पहले कार को टक्कर मारने के बाद उनकी बाइक को रौंद दिया. हादसे में उसके पति और बेटी हाइवा के नीचे दब गए. घटना उसकी आंखों के सामने हुई. बटिया थाना पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस ने हाइवा को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला