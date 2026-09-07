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जमुई के बटिया जंगल में 18 चक्का हाइवा ने कार-बाइक को रौंदा, बाप-बेटी की मौत, 4 अस्पताल में भर्ती

Jamui News: जमुई जिला में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 07, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:12 PM IST
जमुई के बटिया जंगल में 18 चक्का हाइवा ने कार-बाइक को रौंदा, बाप-बेटी की मौत, 4 अस्पताल में भर्ती
Image Credit: जमुई सड़क हादसा (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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