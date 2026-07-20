/जमुई: बिहारी मोहल्ला के दो सगे भाइयों ने NEET परीक्षा में एक साथ पाई सफलता, माता-पिता बोले- बच्चों पर गर्व है

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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नीट यूजी 2026 री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार करीब 20 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 11.21 लाख अभ्यर्थियों ने मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए क्वालीफाई किया है. इस परीक्षा में बिहार के जमुई जिले के बिहारी मोहल्ला निवासी रंजीत कुमार के दोनों बेटे यशराज और अंशराज ने एक साथ NEET-UG 2026 परीक्षा उत्तीर्ण कर परिवार के साथ-साथ जिले का भी नाम रोशन किया है. रविवार (20 जुलाई) की दोपहर परिणाम की जानकारी मिलने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.
दोनों भाइयों ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और पूरे परिवार को दिया. उनका कहना है कि चार वर्षों की लगातार मेहनत और प्रतिदिन करीब 14 घंटे की पढ़ाई का यह परिणाम है. तैयारी के दौरान दोनों एक-दूसरे की पढ़ाई में मदद करते थे और कठिन विषयों को साथ बैठकर समझते थे. खास बात यह रही कि नीट की तैयारी के दौरान उन्होंने इंटरनेट या सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया. दोनों के पास न तो स्मार्टफोन है और न ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका कोई अकाउंट.
उनके पिता रंजीत कुमार बीमा कंपनी में एजेंट हैं. उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया. उन्होंने कहा कि मेडिकल क्षेत्र केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज और परिवार की सेवा का माध्यम भी है. दोनों बेटों की सफलता उनके परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी है.
वहीं, बच्चों की सफलता से मां रेखा देवी काफी खुश हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने चार वर्षों तक कोटा में रहकर दोनों बेटों के साथ संघर्ष किया. उन्होंने कहा कि पढ़ाई से लेकर दैनिक दिनचर्या तक हर छोटी-बड़ी जरूरत का ध्यान रखा, ताकि बच्चों का पूरा ध्यान केवल अपनी तैयारी पर केंद्रित रहे. मां रेखा देवी ने कहा कि आखिरकार चार साल की मेहनत रंग लाई और दोनों बेटों ने एक साथ नीट परीक्षा में सफलता हासिल कर परिवार का सपना साकार कर दिया.
रिपोर्ट- अभिषेक