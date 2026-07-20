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जमुई: बिहारी मोहल्ला के दो सगे भाइयों ने NEET परीक्षा में एक साथ पाई सफलता, माता-पिता बोले- बच्चों पर गर्व है

Jamui News: जमुई जिले के बिहारी मोहल्ला निवासी रंजीत कुमार के दोनों बेटे यशराज और अंशराज ने एक साथ NEET-UG 2026 परीक्षा उत्तीर्ण कर परिवार के साथ-साथ जिले का भी नाम रोशन किया है. खास बात यह है कि दोनों भाइयों के पास न तो स्मार्टफोन है और न ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका कोई अकाउंट.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 20, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:17 AM IST
जमुई: बिहारी मोहल्ला के दो सगे भाइयों ने NEET परीक्षा में एक साथ पाई सफलता, माता-पिता बोले- बच्चों पर गर्व है
Image Credit: जमुई: बिहारी मोहल्ला के दो सगे भाइयों ने NEET परीक्षा में एक साथ पाई सफलता (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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